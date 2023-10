Потребност от сигурност и стратегии за справяне със стрес при участници в ХХXI българска антарктическа експедиция

Проф. дн. Татяна Янчева, гл.ас. д-р Дойчин Боянов,

доц. д-р Николай Панайотов

Национална спортна академия „Васил Левски“

https://doi.org/10.53656/str2023-5s-1-nee

Резюме. В специализираната литература нараства интересът към поведението, психологическите промени и справянето със стреса на членовете на полярни експедиции…

Building Social Capital through Safety and Security: A Focus on Sports Events for Persons with Disabilities

Assoc. Prof. Stefka Djobova, Assist. Prof. Dr. Ivelina Kirilova

National Sports Academy “Vassil Levski”

https://doi.org/10.53656/str2023-5s-2-bui

Abstract. Putnam’s definition of Social Capital incorporates trust, cooperation, norms of civic engagement, and supportive networks…

The Role and Responsibilities of the Child Safeguarding Officers in Sports

Dr. Ina Vladova, Assoc. Prof.

National Sports Academy “Vassil Levski”

https://doi.org/10.53656/str2023-5s-3-the

Abstract. This study aims to clarify the role and responsibilities of the Child Safeguarding Officer in Sports and assess whether it has a place in Bulgarian sports organizations…

Research on the Competence of Future Coaches to Deal with Harassment and Aggression amongst Children during Sports Training

Dr. Milena Kuleva, Assoc. Prof.,

Dr. Ina Vladova, Assoc. Prof.

National Sports Academy “Vassil Levski”

https://doi.org/10.53656/str2023-5s-4-res

Abstract. Bullying and aggressive behavior among children are a serious problem in our society. This study aims to investigate to what extent future sports pedagogues – and sports coaches – are prepared to recognize and respond to bullying among children aged 7 – 10. One hundred eighty full-time undergraduate university students voluntarily participated in the empirical study…

Exploring the Potential of Virtual Reality as Part of the Training of Students in the Self-Defense Elective Course

Assist. Prof. Dr. Vladimir Ivanov

Medical University – Sofia (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/str2023-5s-5-exp

Abstract. A new teaching method using virtual reality (VR) technology has been introduced into the self-defense training program for future medical professionals at the Medical University of Sofia…

Пресечната точка на спорта, сигурността и крипто фен токените

Полк. доц. Георги Маринов

Военна академия „Г.С. Раковски“

Доц. Милена Кулева

Национална спортна академия „Васил Левски“

https://doi.org/10.53656/str2023-5s-6-int

Резюме. През последните години пресечната точка на криптотехнологиите, спорта, сигурността и фен токените става все по-актуална в различни индустрии…

Онлайн тренировки и киберсигурност: потенциални заплахи и превенция

Гл. ас. д-р Диляна Зайкова

Национална спортна академия „Васил Левски“

Петър Йорданов

Военна академия „Георги С. Раковски“

https://doi.org/10.53656/str2023-5s-7-onl

Резюме. В съвременния цифров свят онлайн комуникацията придоби широка популярност като ефективен и лесно достъпен начин за поддържане дейността на редица сфери от живота, в това число и провеждането на онлайн тренировки с фитнес инструктори….

Противообществени прояви на футболни фенове в двубои от Първа лига – сезон 2022/2023, и санкциите на Българския футболен съюз

Гл.ас. д-р Камен Бинбелов

Национална спортна академия „Васил Левски”

https://doi.org/10.53656/str2023-5s-8-foo

Резюме. Въпросът с футболното хулиганство е злободневна тема в нашето общество вече немалко години. Но зачестилите прояви на насилие по стадионите в страната ни отново превръщат въпроса в актуален….

Impact of Anti-Doping Checks and Training on the Violations and Penalties Imposed on Bulgarian Athletes

Assist. Prof. Dr. Silvia Ilieva-Sinigerova

National Sports Academy “Vassil Levski”

https://doi.org/10.53656/str2023-5s-9-imp

Abstract. The competition and the desire to win a medal nowadays leads to more and more disregard for the principle of “fair play”. The activity of the Anti-doping Center is aimed not only at inspections and punishments but also at prevention….

Модел за здравословни и безопасни тренировки по таекуондо

Гл. ас. д-р Асен Асенов

Национална спортна академия „Васил Левски“

Резюме. Таекуондото е популярен спорт с традиции и история.

Характеризира се с динамични движения, които изискват сила, бързина, издръжливост, баланс и координация. Безопасността е от съществено значение за практикуващите таекуондо…

Видове травми в парашутизма и превенцията им

Капитан III ранг Георги Калинов

Щаб на Военноморските сили

https://doi.org/10.53656/str2023-5s-11-typ

Резюме. България дълги години е една от водещите страни със силно развит парашутизъм още от зората на неговото зараждане като спорт….

Обучение в ходене с помощни средства – рискове и сигурност за пациента

Атанас Друмев

Национална спортна академия „Васил Левски“;

Медицински университет – Плевен

Доц. д-р Данелина Вачева, доц. д-р Искра Петкова

Медицински университет – Плевен

https://doi.org/10.53656/str2023-5s-12-tra

Резюме. Нарушената локомоторна дейност променя динамичния стереотип на всеки човек, а това води до съществени промени в ежедневния живот, свързани с поддържане на личната хигиена, извършване на битови дейности, социални контакти и трудови умения и навици….

ВИЖ ПОВЕЧЕ