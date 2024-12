ГОДИНА XXXII / VOLUME 32, 2024

ANNUAL CONTENTS / ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ

СТРАНИЦИ / PAGES

КНИЖКА 1 / NUMBER 1: 1 – 112

КНИЖКА 2 / NUMBER 2: 113 – 240

КНИЖКА 3 / NUMBER 3: 241 – 376

КНИЖКА 4 / NUMBER 4: 377 – 524

КНИЖКА 5 / NUMBER 5: 525 – 662

КНИЖКА 6 / NUMBER 6: 663 – 798

EDITORIAL / КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

7 – 8: От главния редактор [From the Editor-in-Chief] / Христо Белоев / Hristo Beloev

EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT / ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

9 – 21: Problems and Perspectives for Social Entrepreneurship in Higher Education /

Milena Filipova, Olha Prokopenko, Igor Matyushenko, Olena Khanova, Olga Shirobokova, Ardian Durmishi

22 – 36: Research of Using the System Approach to Increase Professional Competence of Students in the Process of Studying Natural Sciences / Ivan Beloev, Іnna Savytska, Oksana Bulgakova, Iryna Yasinetska, Lesia Zbaravska

119 – 143: Проект „Студентски практики – фаза 2“ – опит за подобряване качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за при добиване на практически опит [Project “Student Internships – Phase 2”

– An Attempt to Improve the Quality of Higher Education by Providing Opportunities to Gain Practical Experience] / Екатерина Л. Люцканова, Веселина Р. Иванова / Ekaterina L. Lutskanova, Veselina R. Ivanova

144 – 156: Formation of Professional Skills of Agricultural Engineers during Laboratory Practice when Studying Fundamental Science / Ivan Beloev, Oksana Bulgakova, Oksana Zakhutska, Maria Bondar, Lesia Zbaravska

298 – 310: Emotional Intelligence as a Concept and an Essential Element in Entrepreneurship Education / Ana Todorova, Diana Antonova

490 – 504: Диагностика на формираната професионална компетентност на

бъдещи инженери по енергетика [Diagnostics of the Formed Professional Competence of Future Energy Engineers] / Надя Илиева, Елена Бояджиева, Ивалина Маринова / Nadia Ilieva, Elena Boiadjieva, Ivalina Marinova

505 – 516: Интегрираните педагогически специалности и подготовката на учители – концепции и изследвания [Integrated Pedagogical Specialties and Teacher Training – Concepts and Research] / Магдалена Стоянова / Magdalena Stojanova

531 – 546: Managing a Positive and Life-Skills Development in the School-Based Curricula: a Literature Review on the Sustainable Education / Lindita Durmishi, Ardian Durmishi, Milena Filipova, Silva Ibrahimi

547 – 560: Проучване ролята на образованието за икономическото развитие на регионите в България [Studying the Role of Education for the Economic Development of Regions in Bulgaria] / Николай Стоенчев, Яна Хрисчева / Nikolay Stoenchev, Yana Hrischeva

734 – 744 Учебните планове на специалности в СУ „Св. Кл. Охридски“ с професионална квалификация учител в контекста на развитието на дигиталните компетентности [The Teacher Education Curriculum at Sofia University on the Context of The Development of Digital Competences] / Вася Делибалтова / Vasya Delibaltova

745 – 759 Educational Structure of the Population in Bulgaria and The Countries of Central and Eastern Europe in The Context of the Green Transition and The Youth Unemployment / Kristina Stefanova

EDUCATION IN THE INFORMATION SOCIETY / ОБРАЗОВАНИЕТО В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

37 – 50: Прилагане на STEM подхода и вариантите му в начална степен на образование [Implementing STEM/STEALM in the Elementary School Classroom] / Екатерина Иванова / Ekaterina Ivanova

51 – 57: Generating the “Ultimate History” and Artificial Intelligence / Lubomir Krastev

383 – 394: Attitudes оf Students – Future Teachers, for the Application of Generative Artificial Intelligence / Nikolay Tsankov, Ivo Damyanov

395 – 419: Educational Needs of the Judicial Administration in the Context of Digitalization / Diana Dimitrova, Darina Dimitrova, Velina Koleva

605 – 628: Image Generative Programs of Artificial Intelligence and Their Use in Educational Disciplines of Linguistics, Literature, and Arts – The Semiotic Aspects / Christo Kaftandjiev, Vesselina Valkanova

629 – 638: Модел за изучаване на учебен предмет „Изкуствен интелект“ – концептуални и съдържателни ракурси [Model For Course Subject “Artificial Intelligence” For Seconrady School – Conceptual and Content Per spectives] / Илиян Василев / Iliyan Vasilev

669 – 681 An Algorithm to Support the Scientific Manuscript Review Process with The Assistance of Chatgpt / Aldeniz Rashidov

HIGHER EDUCATION / ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

420 – 432: Higher Education and Recognition as an Individual Value: Theoretical Challenges and Empirical Manifestations / Asen Dimitrov, Petya Ilieva Trichkova

433 – 452: Managerial Aspects of Cooperation among Higher Education Institu tions and Their Stakeholders / Olha Prokopenko, Svitlana Perova, Tokhir Rakhimov, Mykola Kunytskyi, Iryna Leshchenko

453-469: Student’s Attendance and Professor Imposed Requirements as Determinants of Academic Achievements / Christian Tanushev

INCLUSIVE EDUCATION / ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

470 – 482: Политика за интеграция и ресоциализация на студенти със специални образователни потребности в Русенския университет „Ангел Кънчев“ [A Policy for Integration and Re-Socialization of Students with Special Educational Needs at University of Ruse “Angel Kanchev” – Bulgaria] / Ана Попова / Ana Popova

RESEARCH RESULTS / РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

247 – 267: Критерии за индексиране в Index Copernicus – анализ на българските научни списания в полската наукометрична платформа [Indexation Criteria in Index Copernicus – Analysis of the Bulgarian Academic Journals in the Polish Scientometric Platform] / Савина Кирилова / Savina Kirilova

268 – 285: Challenges to Investments in Solar Energy in The EU in Its Quest for Energy Independence / Svetoslav Spassov

286 – 297: Modern Scientific Proactive Cyber Counterintelligence Strategies for Advanced Persistent Threats Early Warning / Petar E. Manev

639 – 654: Intensive Wellness Program – A Method for Optimizing Motor Condition /

Darinka Ignatova

759 – 772 Интердисциплинарният урок по човекът и обществото. Природните области в България в контекста на „Четирите годишни времена“ от Антонио Вивалди [The Interdisciplinary Lesson On The School Subject “Man And Society“. The Natural Areas of Bulgaria in The Context of “The Four Seasons” by Antonio Vivaldi] / Николай Данев / Nikolaj Danev

773 – 784 Дилемата пред обучението по статистика – „практически“ умения по шаблон верзус статистическо мислене [The Dilemma Of Teaching Statistics – Templated ‚Hands-On‘ Skills Vs Statistical Thinking] / Маргарита Ламбова / Margarita Lambova

RESEARCH AND PARADIGMS / НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПАРАДИГМИ

58 – 77: Условия и специфики в международните конкурси за академична заетост [Conditions and Specifications in the International Competitions for Academic Employment] / Александър Димитров, Веселина Любомирова / Aleksandar Dimitrov, Veselina Lyubomirova

78 – 90: Състояние и тенденции на развитие на висшето педагогическо образование в България [State and Development Trends of the Higher Pedagogical Education in Bulgaria] / Сийка Чавдарова-Костова / Siyka Chavdarova-Kostova

91 – 104: Creating Global Impact: The Transformative Potential of Higher Education in Nation Branding / Krasimira Valcheva

157 – 176: Incentivizing Publication Activity and the Inevitable Problems / Georgi Kiranchev

177 – 189 Социални аксиоми и стилове на решаване на проблеми в професионал на университетска среда [Social Axioms and Problem-Solving Styles in an Institutional Environment] / Александър Попкочев / Aleksander Popkochev

190 – 202: Имидж на университета [The University Image] / Галя Христозова / Galya Hristozova

203 – 211: Дигиталното радио в България – предизвикателства и перспективи [Digital Radio in Bulgaria – Challenges and Prospects] / Христин Стрижлев / Hristin Strijlev

212 – 223: Възможна ли е равнопоставеността между мъжете и жените? Ситуацията в България и по света [Is Gender Equality Possible?

The Situation in Bulgaria and around the World] / Гергана Христова / Gergana Hristova

224 – 232: Approaches to Assessing the Creative Climate and Potential for Innovativeness of Educational Organizations / Anna Varbanova

311 – 322: Предизвикателствата пред българската образователна система в постсоциалистическия период [Challenges Facing the Bulgarian Education System in the Post-Socialist Period] / Боян Кулов / Boian Koulov

323 – 336: Човешкокапиталовото присъствие: теоретични щрихи, функционални прояви и съвременни български прескрипции [The Human Capital Presence: Theoretical Touches, Functional Manifestations and Contempo rary Bulgarian Rescriptions] / Даниела Кръстева / Daniela Krasteva

337 – 354: Изкуствен интелект, фотография и права върху интелектуална собственост [Artificial Intelligence, Photography & Intellectual Property Rights] / Лилия Йотова / Lilia Yotova

355 – 368: Игрови подходи в обучението: университетски контекст [Game Approaches in Training: A University Context] / Цветан Давидков, Силвия Тонева / Tsvetan Davidkov, Silvia Toneva

483 – 489: Application of Educational Strategies in Studying the Dynamics of State Power Structures: Implementation of Formal and Informal Mechanisms of Influence / Stoyan Denchev, Miriyana Pavlova, Steliana Yordanova

561 – 571: Application of the Competency Model in Business Administaration Higher Education in Horizon 2030 / Nadya Mironova, Tatyana Kicheva, Miglena Angelova

572 – 582: Verbal Aggression as a Product of the Minimized or Missing Functions of Social Intelligence / Yavor Georgiev, Vesela Mareva

583 – 604: Природонаучната грамотност в учебните програми по човекът и природата и биология и здравно образование [The Scientific Literacy in Curricula of the Subjects the Human and the Nature and Biology and Health Education] / Иса Хаджиали, Теодора Коларова / Isa Hadjiali, Teodora Kolarova

682 – 706 An Integrative Approach to Organizing the Formation of Students‘ Cognitive Independence in Conditions of Intensification of Learning Activities / Albina Volkotrubova, Aidai Kasymova, Zoriana Hbur, Antonina Kichuk, Svitlana Koshova, Svitlana Khodakivska

706 – 717 Иновативен модел на проектно базирано обучение на гимназиални учители: добра практика от УниБИТ [Innovative Model Of Project-Based Teaching Of High School Teachers: A Best Practice of ULSIT, Sofia] /

Жоржета Назърска, Александър Каракачанов, Магдалена Гарванова, Нина Дебрюне / Georgeta Nazarska, Alexander Karakachanov, Magdalena Garvanova, Nina Debruyne

718 – 733 Стратегии за взаимодействие с родителите – проучване сред педагогически специалисти за текущи практики и предизвикателства [Strategies for Parental Engagement: A Study among Pedagogical Specialists on Current Practices and Challenges] / Кристина Овчарова Kristina Ovcharova