Подходи за психосоциална подкрепа на университетски преподаватели в условия на криза

Доц. д.н. Цветелина Търпоманова,

доц. д.н. Веселина Славова

Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна

https://doi.org/10.53656/str2023-5-1-app

Резюме. Сферата на образованието е една от най-засегнатите от пандемията от COVID-19 и проблемите, свързани с нея се обсъждат в много научни разработки…

Ролята на образованието и човешкия фактор в иновационната дейност

Гл. ас. д-р Виктория Калайджиева

Югозападен университет „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/str2023-5-2-rol

Резюме. В статията е представена и обоснована ролята на образованието, човешкия фактор и преквалификацията при осъществяването на иновационна дейност…

Сравнителен анализ на ефектите на дуалната немска система и на традиционната българска система за професионално образование върху личността на юношите

Проф. д-р Иванка Асенова

Международно висше бизнес училище

Д-р Мария Солева

Център за професионално обучение към „Пирин-Текс“ ЕООД

https://doi.org/10.53656/str2023-5-3-eff

Резюме. Статията представя резултатите от лонгитюдно проучване на ефекта на вида на образователната система върху личността на българските ученици в периода на късното юношество…

Предизвикателствата пред образованието по лични финанси на студентите

Проф. д-р Даниела Бобева

Институт за икономически изследвания

при Българската академия на науките

https://doi.org/10.53656/str2023-5-4-cha

Резюме. Разширяването на финансовото посредничество и разнообразяването на финансовите продукти за потребители предизвиква огромен академичен интерес в областта на финансовото образование…

Educational Policy, Specialised Staff, Innovations and Recreational Industry

Prof. Bistra Dimitrova, DSc.

National Sports Academy “Vassil Levski”

https://doi.org/10.53656/str2023-5-5-edu

Abstract. Niche tourism in Bulgaria is facing a shortage of specialised staff. The quality of services in the Recreational industry depends on the integration of scientific findings into Wellness & Spa therapies. This study summarises the specifics of the newly accredited Wellness & Spa programs at the National Sports Academy “V. Levski”…

Усъвършенстване на туристическата дейност чрез иновации, водещи до подобряване качеството на туристическия продукт

Доц. д-р инж. Минчо Полименов

Университет „Проф. д-р Ас. Златаров“ – Бургас

https://doi.org/10.53656/str2023-5-6-imp

Резюме. Статията е насочена към съвременното развитие на туристическата дейност и към възможността за иновиране на редица фактори стремящи се за подобряване на качеството на туристическия продукт…

A Wellness Tооl to Perform Healthy Lifestyle Practices in the Bulgarian School System

Assoc. Prof. Irina Nesheva, PhD

National Sports Academy “Vassil Levski”

https://doi.org/10.53656/str2023-5-7-wel

Abstract. The number оf children with diabetes is growing alarmingly. The age limit оf patients has also decreased significantly. This material presents recreational physical activity through cheerleading. Methоds: The research aims to attract the attention оf educators (current and future) to the essence оf the functional effects оf cheerleading practice….

