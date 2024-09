Политика на сближаване в Европейския съюз и отражението ѝ върху регулаторната рамка в България

Проф. д.н. Мария Нейкова

Бургаски свободен университет

https://doi.org/10.53656/str2024-4s-1-pol

Резюме. Политиката на сближаване в Европейския съюз има за цел да намали регионалните различия и да стимулира икономическото развитие чрез прилагане на редица финансови инструменти…

Концепции и политики за обучение за защита при бедствия и кризи

Проф. д-р Евгени Манев

Университет по библиотекознание и информационни технологии

https://doi.org/10.53656/str2024-4s-2-con

Резюме. В контекста на естествените права на човека, основа на съвременната държава и на системния подход, са генерирани релевантни основни концепции и държавни политики за повишаване ефективността на обучение за защита при бедствия и кризи…

The Significance of Legal Knowledge and Education for Medical Professionals and Healthcare Providers

Prof. Maria Neikova, DSc.

Burgas Free University

https://doi.org/10.53656/str2024-4s-3-the

Abstract. Legal knowledge and education are essential elements of medical and healthcare training…

The Education and Research in The Quadruple Helix and The Regional Innovation Prospects

Prof. Dr. Milen Baltov

Burgas Free University

Dr. Stela Baltova, Assoc. Prof.

International Business School

Dr. Vilyana Ruseva, Assoc. Prof.

Burgas Free University

https://doi.org/10.53656/str2024-4s-4-the

Abstract. Governments endorse R&D promotion policies to correct for potential market failure that is caused by R&D’s positive externalities and the discrepancies between the social and private rates of return to R&D…

Организационна култура и продължаващо образование и обучение

Проф. д-р Мария Нейчева

Бургаски свободен университет

https://doi.org/10.53656/str2024-4s-5-org

Резюме. В съвременните икономики ученето през целия живот е важен фактор за икономическото и социално развитие и растеж….

Krakow’s Participatory School Budget as an Example of Civic Education

Prof. Maria Neikova, DSc.

Burgas Free University

Dr. Barbara Węglarz

University of the National Education Commission in Krakow

https://doi.org/10.53656/str2024-4s-6-kra

Abstract. An example of civic education is the participatory school budget used in Poland. In the participatory budget training, students submit their own ideas, create projects, and then choose those that they think are the most attractive and important…

Юридическото образование в България и възможните форми на практическо обучение

Доц. д-р Анна Чолакова

Бургаски свободен университет

https://doi.org/10.53656/str2024-4s-7-jur

Резюме. След кратко въведение по проблемите на юридическото образование в България, през призмата на личния си опит, авторът представя и анализира две форми на практическо обучение…

Illegal Migration as a Risk Factor and Potential Threat to Bulgarian National Security

Prof. Maria Neikova, DSc.

Burgas Free University

https://doi.org/10.53656/str2024-4s-8-ill

Abstract. The issue of illegal migration has escalated into a critical concern for numerous nations, including Bulgaria…

За индексирането на научните списания в юридическата наука

Доц. д-р Славка Димитрова

Бургаски свободен университет

https://doi.org/10.53656/str2024-4s-9-ind

Резюме. Целта на статията е да представи проблемите, пред които е изправена българската юридическа наука в контекста на глобалното ориентиране към публикации в списания, индексирани в световните бази данни Scopus и Web of Science…

Ролята на историко-правното знание в системата на юридическото образование

Доц. д-р Христо Павлов

Бургаски свободен университет

https://doi.org/10.53656/str2024-4s-10-rol

Резюме. Настоящата статия е посветена на мястото и ролята на дисциплината история на държавата и правото в системата на юридическото образование…

Ideas for Civil Society and Association through the Prism of Public Law

Dr. Boyan T. Georgiev, Assoc. Prof.

Burgas Free University

https://doi.org/10.53656/str2024-4s-11-ide

Abstract. The need for association and cooperation in its primary forms is existentially determined, embedded in the human psyche and morality before it becomes a rationally realized expediency and long before it becomes a right…

Научно-образователен анализ на правния режим на достъпа до пазара на труда на граждани на трети държави

Д-р Емине Иляз

Бургаски свободен университет

https://doi.org/10.53656/str2024-4s-12-sci

Резюме. Привличането на квалифицирани работници от трета държава е важен елемент за поддържането на икономическото развитие и конкурентоспособността на Р България…

Бракът и семейните отношения в древноизточните цивилизации

Доц. д-р Христо Павлов

Бургаски свободен университет

https://doi.org/10.53656/str2024-3s-13-mar

Резюме. В настоящата статия са изследвани отношенията, свързани с брака и семейството, в страните от Древния изток…

Научно-образователен преглед на ускорения арбитраж в контекста на съвременните практики

Д-р Емине Иляз

Бургаски свободен университет

https://doi.org/10.53656/str2024-4s-14-arb

Резюме. Продължителността на съдебните процеси пред национален съд и високите им разходи са две от основните причини за появата на арбитража…

