Introducing Artificial Intelligence in Education Threats and Challenges (Following the Example of Bulgaria)

Dr. Maria Kazakova

University of National and World Economy

https://doi.org/10.53656/str2025-1-1-int

Abstract. Artificial Intelligence (AI) has significantly impacted the world in the last three years with the emergence of the Cognitive Crisis, altering not only the way we communicate but also how we learn and teach. Its influence extends to every aspect of public life, including education…

Многостранен подход за изследване равнището на дигитализация в подготовката на бъдещи учители

Доц. д-р Бистра Мизова, проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Проф. д-р Харви Мелър

Институт по образованието – University College of London

https://doi.org/10.53656/str2025-1-2-mul

Резюме. Настоящата публикация представя цялостна концепция за прилагане на комплексен и интегративен изследователски подход по отношение на въпроса за мястото и начините на формиране на дигиталните (общи и специфични) компетентности в базовата подготовка на учители…

Рейтинговите системи на университетите в САЩ и в България – прилики и разлики

Проф. Албена Р. Иванова

Rockwell School of Business,

Robert Morris University – USA

Доц. д-р Радка П. Иванова

Икономически университет – Варна

https://doi.org/10.53656/str2025-1-3-rat

Резюме. Образованието заема важно място в живота на всеки човек…

Новият нормативен ред за определяне на трудовото възнаграждение за академичната длъжност „асистент“

Гл. ас. д-р Христо Банов

Институт за държавата и правото

при Българската академия на науките,

Югозападен университет „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/str2025-1-4-new

Резюме. Предмет на научното изследване са въпросите, възникващи при анализа на правната уредба в Закона за висшето образование на правилата относно начина на определяне размерa на минималната месечна основна работна заплата, чието начисляване и изплащане всяко държавно висше училище дължи в качеството си на работодател по всяко трудово правоотношение за заемане на академичната длъжност „асистент“…

Човешкият капитал в държавната администрация – динамични обрати и смущаващи вариации

Д-р Даниела Кръстева

Университет за национално и световно стопанство

https://doi.org/10.53656/str2025-1-5-hum

Резюме. Целта на изследването е разпознаване на основни черти и неблагополучия на функционирането на човешкия капитал в съвременната българска държавна администрация…

Финансова лексика за финансова грамотност (Интерпретация на „Национална стратегия за финансова грамотност на Република България“)

Д-р Росица Б. Тончева

Университет за национално и световно стопанство

https://doi.org/10.53656/str2025-1-6-fin

Резюме. Финансовата грамотност е значима променлива за устойчивото развитие на съвременните икономики, които са изградени съобразно парадигмата за свободна пазарна игра и организационно развити върху фундамента на парите…

Педагогика на ученическите организации за самоуправление

Д-р Таня Желязкова-Тея

Институт за информални иновации (България)

https://doi.org/10.53656/str2025-1-7-ped

Резюме. Целта на изследването е създаване на логически издържана и теоретически обоснована Педагогика на ученическите организации за самоуправление (ПУОС) като принадлежаща към педагогическите науки, които изучават особеностите на възпитанието в отделните възрастови периоди и образователни степени на училището…

Детерминанти на STEAM базирано обучение по природни науки в прогимназиален етап

Руска Драганова-Христова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Физически факултет

ОУ „Бачо Киро“ – Велико Търново

Доц. д-р Снежана Йорданова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Физически факултет

https://doi.org/10.53656/str2025-1-8-det

Резюме. Изследваният проблем е обоснован чрез определени нормативни документи, законови норми и възможности. Представени са резултати от проведени проучвания, свързани с използване на педагогически методи от учители в пряката им преподавателска работа, както и относно STEM и STEAM базираното обучение…

