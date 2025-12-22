СТРАТЕГИИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА
И НАУЧНАТА ПОЛИТИКА
НАУЧНО СПИСАНИЕ
STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE
AND EDUCATION
EDUCATIONAL JOURNAL
ГОДИНА XXXIII / VOLUME 33, 2025
ANNUAL CONTENTS / ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ
СТРАНИЦИ / PAGES
КНИЖКА 1 / NUMBER 1: 1 – 148
КНИЖКА 2 / NUMBER 2: 149 – 274
КНИЖКА 3 / NUMBER 3: 274 – 418
КНИЖКА 4 / NUMBER 4: 419 – 562
КНИЖКА 5 / NUMBER 5: 563 – 658
КНИЖКА 6 / NUMBER 6: 659 – 808
EDITORIAL / КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
7 – 8: От главния редактор [From the Editor-in-Chief] / Христо Белоев / Hristo Beloev
EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT /
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
129 – 140 Детерминанти на STEAM базирано обучение по природни науки в прогимназиален етап [Determinants of STEAM-Based Science Learning in Primary Schools] / Руска Драганова-Христова, Снежана Йорданова / Ruska Draganova-Hristova, Snejana Iordanova
172 – 186 Model of Professionally Directed Training of Future Engineer-Teachers/ Ivan Beloev, Valentina Vasileva, Іnna Savytska, Oksana Bulgakova, Lesia Zbaravska, Olha Chaikovska
187 – 198 Референции към системата на професионално образование и обучение в сектор туризъм [References to the Vocational Education and Training System in the Tourism Sector] / Минчо Полименов / Mincho Polimenov
199 – 208 Role And Place of Monitoring and Control in Project Management in Organizations / Daniela Yordanova
209 – 221 Quality of Higher Education in Bulgaria: Communication and Computer Technology Training / Rositsa Doneva, Silvia Gaftandzhieva
363 – 382 Изследване отношението на учениците към учебния предмет биология и здравно образование и начина на преподаване в края на прогимназиалния етап на обучение [Study of Students‘ Attitudes towards Biology and Health Education and Method of Teaching at the End of Secondary Education] / Светла Буковска, Иса Хаджиали / Svetla Bukovska, Isa Hadjiali
383 – 392 Иновации в политиката и стратегията за образование и обучение в сферата на националната сигурност [Innovation in Policy and Strategy for Education and Training in the Sphere of National Security] /
Катя Манева / Katia Maneva
393 – 404 For Some Technology-Driven Novelties in the International Human Resource Management / Stela Zhivkova
425 – 436 Трансформации на пазара на труда и нуждата от образователни реформи [Labor Market Transformations and the Need For Educational Reforms] / Ваня Иванова, Андрей Василев, Калоян Ганев, Ралица Симеонова-Ганева / Vania Ivanova, Andrey Vassilev, Kaloyan Ganev, Ralitsa Simeonova-Ganeva
437 – 460 Необходимост от изучаване на „зелено предприемачество“ в университетите в България [The Need to Study “Green Entrepreneurship” in Universities in Bulgaria] / Радостина Юлева-Чучулайна / Radostina Yuleva-Chuchulayna
EDUCATION IN THE INFORMATION SOCIETY /
ОБРАЗОВАНИЕТО В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО
9 – 27 Introducing Artificial Intelligence in Education Threats and Challenges (Following the Example of Bulgaria) / Maria Kazakova
28 – 53 Многостранен подход за изследване равнището на дигитализация в подготовката на бъдещи учители [A Multi-Faceted Approach to Researching the Level of Digitalization in Initial Teacher Preparation] /
Бистра Мизова, Румяна Пейчева-Форсайт, Харви Мелър / Bistra Mizova, Roumiana Peytcheva-Forsyth, Harvey Mellar
155 – 171 Digital Technologies and Artificial Intelligence in The Multimodal Design of Sign Language Education / Diyana Georgieva, Nikolay Tsankov
281 – 296 Algorithm for Optimizing the Process оf Selecting a Topic for a Scientific Publication with the Assistance of ChatGPT / Aldeniz Rashidov
461 – 474 Преобладаващи настроения сред българските учители и университетски преподаватели относно ролята на изкуствения интелект (ИИ) в образованието [Prevailing Sentiments Among Bulgarian Teachers and University Professors Towards the Role of Artificial Intelligence (AI) in Education] / Деница Куршумова / Denitza Kurshumova
475 – 487 Paradigmal Foundations of Academic Interaction between Scientific Innovations and the Preservation of Cultural Identity / Steliana Yordanova, Stoyan Garov
624 – 634 Artificial Intelligence (AI) as an Opportunity for Enhancing the Competitiveness of the Restaurant Business through Innovative Modules (IM) / Mincho Polimenov
635 – 650 Innovative Conception, Policy and Strategy for Education and Training for Proactive Cyber Counterintelligence and Defence / Petar E. Manev
665 – 689 Unlocking the Potential of ESG and AI in Higher Education Finance: Insights from a Study across Five European Countries / Tina Vukasović, Rok Strašek, Liliya Terzieva, Esmee Messemaker, Elenita Velikova, Justyna Tomala, Maria Urbaniec, Jarosław Pawlik, Michael Murg, Anita Maček
690 – 715 Информационната грамотност в дигиталния свят: предизвикателства пред младото поколение [Information Literacy in the Digital World: Challenges Facing The Young Generation] / Славянка Ангелова, Любомира Христова / Slavyanka Angelova, Lyubomira Hristova
INCLUSIVE EDUCATION /
ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ
341 – 352 Образователно включване на студенти с бежански статут в българското висше образование – възможности и перспективи [Educational Inclusion of Students with Refugee Status in Bulgarian Higher Education – Opportunities and Perspectives] / Сийка Чавдарова-Костова / Siyka Chavdarova-Kostova
353 – 362 Time Perspective in Counseling Parents of Children with Developmental Disorders / Radina Stoyanova
584 – 599 Application of the International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Adolescents (ICF-CY) In the Context of Inclusive Education Policies / Kaloyann Damyanov
RESEARCH RESULTS /
РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
569 – 583 Бранд, технологии и съвременен образователен мениджмънт: връзки и взаимодействия [Brand, Technology and Modern Educational Management: Connections and Interactions] / Яна Събева /
Yana Sabeva`
716 – 735 Practice-Based Learning in Tourism Education / Nadezhda S. Kostadinova
736 – 757 Динамика на удовлетвореността от качеството на обучение на студентите от специалност ,,Мениджмънт на недвижимата собственост“ в УНСС [Dynamics of Satisfaction with the Quality of Training of the Students from the Speciality “Real Estate Management” at UNWE] / Яна Стоенчева / Yana Stoencheva
758 – 784 The Role of Higher Education for the Professional Realization of Students – Problems and Prospects/ Anny Atanasova, Viktoriya Kalaydzhieva, Radostina Yuleva-Chuchulayna, Kalina Durova-Angelova
RESEARCH AND PARADIGMS /
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПАРАДИГМИ
54 – 62 Рейтинговите системи на университетите в САЩ и в България – прилики и разлики [University Ranking Systems in USA and Bulgaria – Similarities and Differences] / Албена Р. Иванова, Радка П.
Иванова / Albena R. Ivanova, Radka P. Ivanova
63 – 79 Новият нормативен ред за определяне на трудовото възнаграждение за академичната длъжност „ асистент“ [The New Regulatory Order for Determining the Employment Remuneration for the Academic Position “Assistant”] / Христо Банов / Hristo Banov
80 – 93 Човешкият капитал в държавната администрация – динамични обрати и смущаващи вариации [Human Capital in Public Administration – Dynamic Twists and Disturbing Variations] / Даниела Кръстева / Daniela Krаsteva
94 – 116 Финансова лексика за финансова грамотност (Интерпретация на „Национална стратегия за финансова грамотност на Република България“) [Financial Lexicon For Financial Literacy (Interpretation of the Document “National Strategy for Financial Literacy of the Republic of Bulgaria”)] / Росица Б. Тончева / Rossitsa B. Toncheva
117 – 128 Педагогика на ученическите организации за самоуправление [Pedagogy of Student Self-Management Organizations] / Таня Желязкова-Тея / Tanya Zhelyazkova-Teya
222 – 233 Влияние на образованието и човешкия капитал върху формалната и неформалната икономика [Education and Human Capital Impact on Formal and Informal Economy] / Стефан Петранов, Стела Ралева, Димитър Златинов / Stefan Petranov, Stela Raleva, Dimitar Zlatinov
234 – 252 Несигурност за бъдещето, финансова грамотност и лични финанси [Uncertainty of the Future, Financial Literacy, and Personal Finance] / Милен Велушев / Milen Velushev
253 – 266 Determinants Affecting Academic Staff Satisfaction with Online Learning in Higher Medical Education / Miglena Tarnovska, Rumyana Stoyanova, Angelina Kirkova-Bogdanova
297 – 311 Forming Entrepreneurial Culture through Education / Milena Filipova, Adriana Atanasova
312 – 327 Paradigms for Soft Skills Enhancement in Military Healthcare / Anna Karadencheva
328 – 340 Предприемачество и иновации в публичния сектор: правна рамка и перспективи за публичните предприятия в България [Entrepreneurship and Innovation in the Public Sector: Legal Framework and Perspectives for State-Owned Enterprises in Bulgaria] /
Рая Каназирева / Raya Kanazireva
488 – 498 Collaboration between Social Workers (Case Managers) and Social Pedagogues in the Application of the Family Case Management Model /
Ilona Klaniene, Donatas Lengvinas, Vilma Šinkevičienė
499 – 523 Опит и нагласи на българските библиотеки като партньори в областта на достъпния туризъм [Experience and Attitudes of Bulgarian Libraries as Partners in the Field of Accessible Tourism] / Радослав Христов / Radoslav Hristov
524 – 547 Екосистемни измерения на интегрираните политики и практики за подкрепа на личностното развитие в България [Ecosystemic Dimensions of Integrated Policies and Practices for Personal Development Support in Bulgaria] Силвия Николаева, Симеон Сапунджиев / Silvia Nikolaeva, Simeon Sapundzhiev
600 – 607 From Polytechnic through Dual to STEAM Training or “On Novel Innovation” in Education / Iliana Petkova, Iliyan Vassilev
608 – 623 Интегриране на предприемаческото образование в университетите: Стратегии и предизвикателства [Integrating Entrepreneurial Education in Universities: Strategies and Challenges] / Калин Боянов / Kalin Boyanov
REVIEWS AND ANNOTATIONS / РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ
405 – 411 Счетоводната професия в дигиталната ера – много повече творческа [The Accounting Profession in the Digital Age – Much More Creative] / Илияна Анкова / Iliyana Ankova
548 – 553 Social Inclusion and Education: Working with Inmates During and after
Imprisonment. Review of the International Conference on Scientific Research and Good Practices and its Published Collection of Papers / Daniel Polihronov
789 – 794 Актуално изследване на природонаучната грамотност при подготовката на учители [Current Research on Scientific Literacy in Teacher Education] / Светлана Ангелова / Svetlana Angelova