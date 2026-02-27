Уважаеми автори, читатели и последователи
на списанието
„Стратегии на образователната и научната политика“,
Винаги началото на една нова година е заредено с надежда и оптимизъм за по-добри дни, с творчески планове и амбиции, с неугасващ стремеж за покоряване на нови висини и посрещане на предизвикателства. Казаното се отнася в голяма степен за нашето списание „Стратегии на образователната и научната политика“, тъй като то е и винаги е било територия на свободния дух в образованието и науката, пространство за обмен на смели идеи и иновативни решения, форум за етична научна полемика и интердисциплинарно сътрудничество, ориентиран към една-единствена цел – авторитет, международен престиж и признание за българското образование и наука.
Като едно от най-авторитетните издания на Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“ към Министерството на образованието и науката, списанието „Стратегии на образователната и научната политика“ си е извоювало достойно място сред научните издания с висок ранг и убедено можем да кажем, че това се дължи на Вас – уважаваните автори на списанието, всеотдайната редакционна колегия, и не на последно място – на неговите читатели и последователи, които твърдо вярват, че на страниците на нашето списание могат да намерят точен ориентир, вярна посока, критична оценка и най-вече поле за дискусия по стратегически въпроси на образованието и науката в световен мащаб.
В последно време в медийното пространство се чуват гласове за девалвация на изконните ценности в образованието, за поколенчески ценностни дефицити, за необходимостта от преосмисляне и реформиране на образователното съдържание в училищата с цел повишаване на функционалната грамотност на подрастващите и по-засилен фокус върху природните науки, подготвящи младите хора за успешна професионална реализация и отговарящи на потребностите от иновационен растеж на икономиката и обществото. Тази тема не е нова за нашето списание, но то е призвано да вземе активно участие в обществената дискусия с научни аргументи и обосновани дългосрочни решения.
Друга тема с обществен резонанс е за съпоставимостта на българското средно и висше образование с европейските и световните стандарти за качество. Тук еднозначната позиция би била в полза на добрите образователни традиции, намерили своето адекватно продължение и утвърждаване в днешно време. Но все пак можем да зададем въпроса дали образованието в достатъчна степен осигурява необходимите практически умения и компетентности в духа на компетентностния подход, дали е достатъчно гъвкаво и адаптивно, за да предложи интердисциплинарност, премерен баланс между теория и практика и ориентация към актуалното напоследък модулно обучение с оглед признаването на микроквалификации (micro-credentials), например в периоди на „Еразъм“ мобилност или за целите на ученето през целия живот.
Още една тема, твърде актуална за нашумялото напоследък поколение „Джен Z“, квалифицирано като първото изцяло дигитално поколение, е за дигитализацията на образованието, повсеместното приложение на иновационните образователни технологии и гледните точки „за“ и „против“ използването на изкуствения интелект за образователни цели.
Развитието на науката също поставя на дневен ред дискусионни теми, като: конкурентоспособност на научните резултати в международен мащаб, осигуряване на по-тясна и неразривна връзка между науката и практиката, възпитаване на интереса към наука още на етапа на училищното образование и много други.
Изброените теми са примерни и по никакъв начин не ограничават обхвата на научните търсения, получили изява на страниците на списанието „Стратегии на образователната и научната политика“. Напротив, списанието е известно с това, че насърчава разнообразието от тематични ракурси, обективни и научно обосновани позиции и най-вече потенциала за полемика и дискусия в духа на критичното мислене и екзистенциалния респект към общочовешките ценности.
Нека и през 2026 година нашето списание да продължи да отстоява гласа на научната истина в безапелационните граници на обективността, полемичния тон и приноса към разискването на ключови теми от дискурса на образованието и науката.
Добра новина е, че през тази година ще предоставим на нашите читатели свободен онлайн достъп до публикациите в списанието.
На всички Вас, творци на образованието и науката в България, на редакционния екип на списанието и на всички негови читатели през Новата 2026 година желая крепко здраве, будна творческа мисъл и неизтощима енергия за нейното претворяване на страниците на списанието „Стратегии на образователната и научната политика“! Нека заедно да продължим да градим и утвърждаваме националния и международния престиж на нашето списание и нека съвместните ни усилия да дадат богати плодове в полза на образованието и науката!
Академик д.т.н. Христо Белоев,
главен редактор
Assessment of Web Accessibility of University Websites in Bulgaria: A Path Towards Inclusive
Dr. Marieta Borisova Hristova, Chief Assist. Prof.
University of National and World Economy
https://doi.org/10.53656/str2026-1-1-ass
Abstract. Digital inclusion has become a central element of contemporary educational and social policy within the European Union. One of its core dimensions is web accessibility – the functionality of websites that allows them to be usable by all users, including people with disabilities.
This study aims to evaluate the web accessibility of the homepages of official university websites in Bulgaria. Web accessibility is considered a key component of the right to education and equal access to digital environments, particularly for students with functional limitations. The analysis covers 51 functioning websites of higher education institutions and is based on two widely recognised automated tools – WAVE and TAW – applying the standards of WCAG 2.1.
The results indicate that 98% of the websites contain at least one accessibility error. The most common issues are related to insufficient colour contrast, missing alternative text, and inaccessible navigation elements.
The findings confirm the presence of systemic shortcomings in the implementation of accessibility standards and underscore the need for institutional measures to improve digital inclusion in higher education.
Keywords: web accessibility, higher education, WCAG 2.1, digital exclusion, people with disabilities, university websites
School Learning Environments for Sustainability in Bulgaria
Dr. Hristina Bancheva-Preslavska, Chief Assist. Prof.
University of Forestry
https://doi.org/10.53656/str2026-1-2-sch
Abstract. Development of sustainable school environments requires a collaborative, interdisciplinary approach, based on political will, long-term investment and stakeholder engagement. This article aims to analyze policies and good practices for sustainable learning environments in schools. The methods used are theoretical analysis and synthesis. The results show that Bulgarian schools still face major challenges in becoming sustainable, including policy fragmentation, weak integration of sustainability in education, and limited investments. It is recommended that a new comprehensive national program for sustainable schools be prepared. Education for Sustainable Development must be embedded across all subjects through real-world, competence-based learning. Sustainable environments should include outdoor spaces and biodiversity. Energy efficiency efforts need to expand, prioritizing renewables and smart systems. Waste management with student involvement should be adopted. Teachers require ongoing training, access to resources, and networks. Stronger school-community-local government partnerships and regular monitoring with student participation are essential for lasting impact.
Keywords: environmental education, education for sustainable development, sustainable schools
Студентски мнения за преподавателите и дипломите в новата реалност
Д-р Мирослав Неделчев
Министерство на образованието и науката
Д-р Юлия Неделчева
Химикотехнологичен и металургичен университет
https://doi.org/10.53656/str2026-1-3-stu
Резюме. Целта на статията е да бъде направен опит за дефиниране същността и предназначението на университетските преподаватели и дипломите за висше образование. За постигане на целта са събрани мнения на студенти относно актуалното състояние на системата на висше образование. Обработени са 219 мнения в уникална среда – новата реалност по време на пандемията от COVID-19.
Резултатите от статията определят преподавателите и дипломите като инструменти за постигане на крайната цел от висшето образование – успешното реализиране на студентите на пазара на труда. Мненията представят преподавателите като еталон за успели и опитни граждани, които заедно с работодателите насочват студентите към учебни дисциплини, търсени на пазара на труда. Дипломата има материален характер предвид нейното предназначение за практическата реализация на студентите на пазара на труда, и едновременно с това – имагинерни черти, предвид продължителността на обучението, динамиката на пазара на труда и наложените мерки от извънредната ситуация. Пандемията от COVID-19 е катализатор за модернизиране на системата на висше образование и нейното адаптиране към новата реалност чрез персонализиране и практическа насоченост на обучението. Отправените препоръки от студентите надхвърлят границите на системата на висше образование, простират се до пазара на труда и се отнасят за ситуации извън пандемията от COVID-19.
Ключови думи: обзор на мнения, пандемия от COVID-19, България
Училищните униформи между принадлежността и себеизразяването
Д-р Ирена Димова-Генчева
Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“
Георги Генчев
Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника (ПГМЕЕ) – Бургас
https://doi.org/10.53656/str2026-1-4-uni
Резюме. В предложената статия разглеждаме темата за училищните униформи. Контекстуализираме проблема в българска среда във връзка с вида образователна система и Закона за училищно и предучилищно образование. В центъра на изследването стои теоретичният въпрос за индивидуалността и влиянието на носенето на училищна униформа върху процеса на себеизразяване. Опитваме се да обвържем унифицирането на облеклото в училищна среда с нуждата от принадлежност и с изграждането на „съзнание за приемственост“. Теоретичната част на изследването допълваме с анкетно проучване, проведено сред ученици. Въпросите, зададени на респондентите, са съобразени с целта на изследването и акцентират върху идеята за приемственост, заложена в общото облекло, носещо отличителните знаци на конкретната образователна институция.
Ключови думи: училищни униформи, български училища, ученици, принадлежност, себеизразяване, проучване
Разпознаване и управление на бърнаут в помагащите професии: насоки за образователни лидери и учители
Д-р Лъчезар Африканов
Нов български университет
https://doi.org/10.53656/str2026-1-5-raz
Резюме. Бърнаутът е значим проблем в помагащите професии, като коучинг, образование и управление на човешки ресурси, където изискванията на работата могат да доведат до сериозно физическо, емоционално и психическо изтощение. Значимостта на темата за бърнаут се потвърждава от наличието на национални ресурси като електронния портал за диагностика и превенция на риска от бърнаут синдром и развитие на устойчивост при педагогически специалисти (Stres portal, 2024) и резултатите от проекта „Teacher Resilience“, които подчертават необходимостта от системни подходи за управление на професионалния стрес и изграждане на устойчивост (Petrov, Afrikanov, Yanakiev, 2022).
Настоящото изследване анализира опита на петима опитни професионалисти от областите коучинг, образование и управление на човешки ресурси, фокусирайки се върху симптомите на бърнаут, стратегии за превенция и механизми за справяне. Чрез качествен анализ на полуструктурирани интервюта са идентифицирани ключови теми като осъзнатост, поставяне на граници и използване на соматични практики. Резултатите подчертават значението на подкрепяща среда, създадена от училищните директори и образователните лидери, за предотвратяване на бърнаута сред учителите.
Ключови думи: бърнаут, помагащи професии, образователни лидери, учители
Синергия между позитивна психология и духовност: Нова парадигма за съвременното образование
Д-ррдан Аврамов,
доц. д.н. Стоил Мавродиев
Югозападен университет „Неофит Рилски“
https://doi.org/10.53656/str2026-1-6-sin
Резюме. Настоящата статия изследва потенциала на позитивната психология и духовността като основа за трансформация на съвременното образование и формиране на личността. Анализира се състоянието на обществото, като се акцентира върху екзистенциалните кризи, духовните празноти и нарастващата изолация в постмодерния свят. Чрез синергия между позитивната психология и духовната педагогика се предлагат глобални цели за образованието, насочени към човешкото процъфтяване, самоактуализацията и развитието на добродетели. Статията застъпва нова образователна парадигма, която насърчава духовната идентичност, самосъзнанието и просоциалните поведения, за да се противодейства на предизвикателства като агресия, депресия и липса на смисъл.
Ключови думи: позитивна психология, духовност, духовна педагогика, образование, формиране на личността, процъфтяване, добродетели, самосъзнание.
Professional Satisfaction of Academic Staff Participating in Erasmus Teaching Mobility
Dr. Teodor Gergov, Assoc. Prof.,
Dr. Tsvetelina Hadzhieva Assist. Prof.
South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad
https://doi.org/10.53656/str2026-1-7-pro
Abstract. The Erasmus program has facilitated international teaching mobility for academic staff across Europe, promoting not only academic collaboration but also professional satisfaction. This study explores the impact of teaching mobility under the Erasmus program on the professional satisfaction of academic staff. Using a mixed-methods approach, we surveyed and interviewed participants to assess their experiences, perceived benefits, and challenges. The findings indicate that teaching mobility enhances professional satisfaction through skill development, networking opportunities, and cultural exchange, while also presenting challenges such as adjustment to new environments and workload management. The study concludes with recommendations for institutions to support academic staff in maximizing the benefits of their mobility experiences.
Keywords: Erasmus program, academic staff, teaching mobility, professional satisfaction, higher education
Application of The Mathematical Fairy Tale to Enhance the Motivation and Achievement of Bilingual Fifth-Grade Students
Dena Spyrou
Independent – affiliation not provided
https://doi.org/10.53656/str2026-1-8-app
Abstract. This article presents the results of a pedagogical experiment aimed at examining the effectiveness of the mathematical fairy tale as an instructional tool in fifth-grade mathematics education, with a particular focus on bilingual students. The study was conducted in a Bulgarian school and proceeded through three stages—diagnostic, formative, and evaluative. The diagnostic stage revealed low levels of mastery of mathematical terminology, limited ability to apply mathematical laws, low interest in the subject, and frequent discipline problems. In the formative stage, original mathematical fairy tales, aligned with the curriculum, were integrated into the lessons for the experimental group, serving introductory, explanatory, summarizing, and corrective functions, as well as an “adventure-test” function for assessment. The evaluative stage demonstrated a significant improvement in the experimental group compared to the control group across all established criteria: mastery and accurate use of abstract concepts, ability to apply mathematical formulas, and test performance. The study confirms the hypothesis that incorporating mathematical fairy tales into the learning process enhances instructional effectiveness, stimulates interest, leads to higher academic achievement, and positively changes students’ attitudes toward mathematics.
Keywords: mathematical fairy tale, mathematics teaching methodology, bilingual students, cross-curricular connections, motivation, academic achievement
Екранно поведение и физическа активност на ученици 8. – 12. Клас в Стара Загора и областта
Милена Горанова
РЗИ – Стара Загора
Проф. д-р Теодора Димитрова, д.м.,
доц. д-р Цветелина Търпоманова, д.м.
Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна
https://doi.org/10.53656/str2026-1-9-ekr
Резюме. Зависимостта към технологиите представлява световен проблем. Нарастването на времето, прекарвано от младите хора пред компютрите, води до заседнал начин на живот.
Целта на проучването е да се установят характеристиките на екранното поведение и нивото на физическа активност на ученици от 8. до 12. клас в Стара Загора и областта. Изследвани са общо 1257 ученици в периода февруари – март 2024 г. Използвана е индивидуална анкета с три стандартизирани теста за екранно поведение и един стандартен въпросник за физическа активност. Резултатите са обработени с IBM SPSS Statistic_Base-v.25.
С много ниско ниво на физическа активност са 63,6 % от учениците, с екранна зависимост – 37,9%, с мултитаскинг зависимост – 39,1%, с пристрастеност към видеоигри – 19,5%. Статистически достоверно екранната зависимост се свързва с по-ниска физическа активност.
Необходимо е да се повиши информираността на родители и учители за риска от екранна зависимост и да се насърчи физическа активност сред подрастващите.
Ключови думи: екранно поведение, физическа активност, екранна зависимост