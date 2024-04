Проект „Студентски практики – фаза 2“ – опит за подобряване качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит

Доц. Екатерина Л. Люцканова,

проф. Веселина Р. Иванова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

https://doi.org/10.53656/str2024-2-1-pro

Резюме. Настоящото изследване цели да проучи нагласите и отношението на студентите от Шуменския университет, които участват в проект „Студентски практики – Фаза 2“ (2020 – 2023)…

Formation of Professional Skills of Agricultural Engineers during Laboratory Practice when Studying Fundamental Science

Dr. Ivan Beloev, Assoc. Prof.

University of Ruse Angel Kanchev (Bulgaria)

Dr. Oksana Bulgakova, Assoc. Prof.,

Dr. Oksana Zakhutska, Assoc. Prof.,

Dr. Maria Bondar, Assoc. Prof.

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Ukraine)

Dr. Lesia Zbaravska, Assoc. Prof.

Podillia State University (Ukraine)

https://doi.org/10.53656/str2024-2-2-for

Abstract. The article deals with the problems of organizing and conducting professionally oriented laboratory classes in fundamental sciences, in particular physics in agricultural and technical universities. The research aim is to theoretically substantiate and develop the methodology for the formation of professionally oriented experimental skills of future agricultural engineers in the process of performing laboratory work in physics in the conditions of the integration of fundamental and professional training…

Incentivizing Publication Activity and the Inevitable Problems

Dr. Georgi Kiranchev, Assoc. Prof.

University of National and World Economy

https://doi.org/10.53656/str2024-2-3-inc

Abstract. This paper examines in a mathematically simplified form the incentive system of publication activity adopted by Bulgarian universities…

Имидж на университета

Проф. д.п.н. Галя Христозова

Бургаски свободен университет

https://doi.org/10.53656/str2024-2-5-ima

Резюме. В статията е изяснено понятието „имидж“ и са разгледани най-важните компоненти на университетския имидж…

Социални аксиоми и стилове на решаване на проблеми в професионална университетска среда

Александър Попкочев

Югозападен университет „Неофит Рилски“ –Благоевград

https://doi.org/10.53656/str2024-2-4-soc

Резюме. Кои са и доколко се вписват социалните аксиоми и стиловете на решаване на проблеми в професионалната среда на висшето образование?…

Дигиталното радио в България – предизвикателства и перспективи

Д-р Христин Стрижлев

Университет за национално и световно стопанство

https://doi.org/10.53656/str2024-2-6-dig

Резюме. Статията разглежда развитието на цифровите технологии за разпространение на радиопрограми в Европа и Северна Америка като алтернатива или като допълнение…

Възможна ли е равнопоставеността между мъжете и жените? Ситуацията в България и по света

Гергана Н. Христова, докторант

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

https://doi.org/10.53656/str2024-2-7-gen

Резюме. Този текст се базиран на доклада на Световния икономически форум за 2022 г., който показва, че глобалното равенство между половете може да отнеме още 132 години, измервайки неравенството в четири основни области: икономика, образование, здраве и политическо представителство…

Approaches to Assessing the Creative Climate and Potential for Innovativeness of Educational Organizations

nna Varbanova

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

https://doi.org/10.53656/str2024-2-8-app

Abstract. The paper provides an overview of selected methods and instruments for assessing the innovative capacity of organizations in general while raising questions about their potential application to schools…

