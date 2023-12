СТРАТЕГИИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА

И НАУЧНАТА ПОЛИТИКА

НАУЧНО СПИСАНИЕ

STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE

AND EDUCATION

EDUCATIONAL JOURNAL

ГОДИНА XXXI / VOLUME 31, 2023

ANNUAL CONTENTS / ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ

СТРАНИЦИ / PAGES

КНИЖКА 1 / NUMBER 1: 1 – 112

КНИЖКА 2 / NUMBER 2: 113 – 232

КНИЖКА 3 / NUMBER 3: 233 – 344

КНИЖКА 4 / NUMBER 4: 345 – 460

КНИЖКА 5 / NUMBER 5: 461 – 580

КНИЖКА 6 / NUMBER 6: 581 – 688

EDITORIAL / КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

7 – 8: От главния редактор [From the Editor-in-Chief] / Христо Белоев / Hristo Beloev

EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT /

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

35 – 60: Институционално академично предприемачество и академични спин-офф компании: практики и проблеми [Institutionalized Academic Entrepreneurship and Academic Spin-Offs] / Албена Вуцова, Тодор Ялъмов / Albena Vutsova, Todor Yalamov

61 – 72: Планове за равнопоставеност на половете в българските висши училища [Gender Equality Plans in Bulgarian Higher Education Institutions] / Десислава Серафимова / Desislava Serafimova

406 – 423: Висшето образование в подкрепа на устойчивото развитие на туризма [Higher Education in Support of the Sustainable Tourism Development] / Петя Иванова / Petya Ivanova

504 – 516: Сравнителен анализ на ефектите на дуалната немска система и на традиционната българска система за професионално образование върху личността на юношите [Effects of the German Dual System and the Bulgarian Traditional System of Vocational Education on the Adolescents’ Personality: A Comparative Analysis] / Иванка Асенова, Мария Солева / Ivanka Asenova, Maria Soleva

517 – 531: Предизвикателствата пред образованието по лични финанси на студентите [Challenges to Students’ Education on Personal Finances] /

Даниела Бобева / Daniela Bobeva

604 – 613 Центрове за високи постижения и реализиране на стратегическите приоритети за развитие на умения в професионалното образование и обучение [Centres of Vocational Excellence and the Implementation of Strategic Priorities for Skills Development in Vocational Education and Training] / Силвия Цветанска, Иванка Михайлова-Димитрова / Silvia Tsvetanska, Ivanka Mihaylova-Dimitrova

614 – 621: Юридическото образование като фактор за обществена сигурност [Legal Education as Factor for Public Security] / Мария Нейкова / Maria Neikova

EDUCATION IN THE INFORMATION SOCIETY /

ОБРАЗОВАНИЕТО В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

136 – 153: Съвременни аспекти в обучението по съдебна администрация в контекста на дигитализацията на образователния процес [Contemporary Aspects of Judicial Administration Training in the Context of the Digitalization of the Educational Process] / Андрияна Андреева, Дарина Димитрова / Andriyana Andreeva, Darina Dimitrova

154 – 169: Characteristics and Components of the Cyber Hygiene as a Subclass of Cyber Security in Military Environment and Educational Issues / Boyan Mednikarov, Yuliyan Tsonev, Borislav Nikolov, Andon Lazarov

256 – 269: Study of the Development of the Use of Communicative Technologies in the Educational Process of Engineers Training / Ivan Beloev, Valentina Vasileva, Sergii Bilan, Maria Bondar, Oksana Bulgakova, Lyubov Shymko

270 – 280: Safety through Artificial Intelligence in the Maritime Industry / Petya Biolcheva, Evgeni Valchev

281 – 289: Truth, Fake and Authenticity in the Age of Digital Journalism – a Model of Visual and Media Literacy Pedagogy / Vesselina Valkanova, Yotka Pancheva

351 – 373: Конкурентно позициониране на висшите училища и дигитална трансформация [Competitive Positioning of Higher Education Schools and Digital Transformation] / Гергана Димитрова / Gergana Dimitrova

374 – 384: Effect of Resilience on Burnout in Online Learning Environment /

Radina Stoyanova, Sonya Karabeliova, Petya Pandurova, Nadezhda Zheckova, Kaloyan Mitev

EVENT / ХРОНИКА

668 – 672: Заключителна кръгла маса по проект „Социални и педагогически аспекти на проблема за употребата на психоактивни вещества“ [Final Round Table on the Project “Social and Pedagogical Aspects of the Problem of the Use of Psychoactive Substancesˮ] / Тони Манасиева /

Toni Manasieva

673 – 674: Семинар „Насоки за успешно публикуване на научни изследвания в авторитетни списания“ [Workshop Guidelines for Successful Publishing of Scientific Research in Authority Journals] Албена

Симова / Albena Simova

INCLUSIVE EDUCATION /

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

239 – 255: Самооценка на общообразователните и ресурсните учители за работа в парадигмата на приобщаващото образование [Self-Assessment of General Education and Resource Teachers to Work in The Paradigm of Inclusive Education] / Милен Замфиров, Емилия Евгениева, Маргарита Бакрачева / Milen Zamfirov, Emilia Evgenieva, Margarita Bakracheva

385 – 395: State and Prospects of Development of Academic Mobility in the System of Training a Special Education Specialist / Tetiana Dokuchyna, Svitlana Myronova, Tetiana Franchuk

INTERCULTURAL EDUCATION /

ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

170 – 177: Социално приобщаване на непридружени непълнолетни мигранти в България – постижения, предизвикателства и алтернативи [Social Inclusion of Unacompanied Migrant Children in Bulgaria – Challenges, Achievements and Alternatives] / Даниела Рачева / Daniela Racheva

178 – 188: Модел за изследване на социокултурна среда за постигане на по-ефективна организация и управление на процеса на учене и участие на деца и ученици, принадлежащи към уязвими общности [Model for Research of Socio-Cultural Environment for Achieving a More Effective Organization and Management of the Learning and Participation Process of Children and Students, Belonging to Vulnerable Communities] / Йосиф Нунев / Yosif Nunev

RESEARCH RESULTS /

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

73 – 84: Modernization of the Content of the Lecture Course in Physics for Training Future Agricultural Engineers / Ivan Beloev, Valentina Vasileva, Vasyl Shynkaruk, Oksana Bulgakova, Maria Bondar, Lesia Zbaravska, Sergii Slobodian

85 – 94: The New Pandemic Normal through the Eyes of Bulgarian Students / Vyara Stoilova, Todorka Kineva

95 – 105: Particularities of Informal Education as a Subject of Pedagogy of Informal Education / Tanya Zhelyazkova-Teya

119 – 135: Разположение на висшите училища в България в контекста на формиране на пазара на труда [Location of Higher Schools in Bulgaria in the Context of Labour Market Formation] / Цветелина Берберова-Вълчева, Камен Петров, Николай Цонков / Tzvetelina Berberova-Valcheva, Kamen Petrov, Nikolay Tsonkov

424 – 440: Предизвикателства и добри практики при практическата подготовка на студентите по „Социална педагогика“ в условия на ковид ограничения (Изследване сред специалисти и преподаватели) [Challenges and Good Practices in the Practical Training of Students in “Social Pedagogy” in Conditions of Covid Restrictions] / Александър Ранев, Пламен Минчев

441 – 452: Образователни аспекти на подготовката на командния състав от

Сухопътните войски [Educational Aspects of the Training of the Ground Forces Command Personnel] / Емил Енев / Emil Enev

532 – 546: Educational Policy, Specialised Staff, Innovations and Recreational Industry / Bistra Dimitrova

547 – 559: Усъвършенстване на туристическата дейност чрез иновации, водещи до подобряване качеството на туристическия продукт [Improving the Tourism Activity through Innovations Leading to Improving the Quality of the Tourism Product] / Минчо Полименов / Mincho Polimenov

560 – 572: A Wellness Tооl to Perform Healthy Lifestyle Practices in the Bulgarian School System / Irina Nesheva

622 – 638: Контролираната тревожност в академична среда като стимул за креативност и иновативност на студентите [Controlled Anxiety in the Academic Environment as a Stimulus for Students’ Creativity and Innovation] / Силвия Белоева, Диана Антонова / Silviya Beloeva, Diana Antonova

639 – 652: Теоретичен модел за формиране на професионална чуждоезикова компетентност на специалисти в областта на спа и уелнес услугите [Theoretical Model for Developing Professionally Oriented Foreign Language Competence in the Field of Spa and Wellness Services] / Лeйла Димитрова, Лилия Дончева / Lеyla Dimitrova, Liliya Doncheva

653 – 667: Implementation of Motor Complexes Based on Specialized Application System Blaze-pod Trainer / Darinka Ignatova

RESEARCH AND PARADIGMS /

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПАРАДИГМИ

9 – 34: Икономика и управление в период на продължителен упадък в Западния свят (Състояние и възможности пред Западния свят) [Economics and Management in Time of Decline in The Western World (Status Quo and Opportunities for The Western World)] / Николай Крушков / Nikolay Krushkov

189 – 211: Продължаващото професионално обучение в България – основни аспекти и характеристики [Continuing Vocational Training in Bulgaria – Main Aspects and Characteristics] / Райна Димитрова / Rayna Dimitrova

212 – 225: Affirming Wellness Culture through Innovative Methodology Related to Blaze-Pod Trainer System / Darinka Ignatova

290 – 303: Държавна политика за качествено образование чрез установяването на основанието за уволнение на педагогически специалист при осъждане за престъпление [State Policy for Quality Education by Establishing the Grounds for Dismissal of a Pedagogical Specialist in Cases of a Criminal Conviction] / Христо Банов / Hristo Banov

304 – 314: Управление на човешките ресурси в съвременното училище – проб­леми и перспективи [Human Resources Management in the Modern School – Problems and Prospects] / Снежанка Добрева / Snezhanka Dobreva

315 – 328: Превенция на употребата на психоактивни вещества в прогимназиалния етап на образование чрез приложението на училищна проектопрограма: анализ на резултатите от експертна оценка [Prevention of the Use of Psychoactive Substances in the

Pre-Secondary Stage of Education through the Implementation of a School Project Program: Analysis of the Results of an Expert Assessment] / Даниел Полихронов / Daniel Polihronov

396 – 405: Social and Information Determinants of Modern Non-Classical Methods of Changing Political Regimes (Strategic Dimensions) / Stoyan Denchev, Steliana Yordanova

467 – 487: Подходи за психосоциална подкрепа на университетски преподаватели в условия на криза [Approaches to Psychosocial Support for University Teachers in a Crisis Context] / Цветелина Търпоманова, Веселина Славова / Tsvetelina Tarpomanova, Veselina Slavova

488 –503: Ролята на образованието и човешкия фактор в иновационната дейност. [The Role of Education and the Human Factor in Inovation Activity] / Виктория Калайджиева / Viktoriya Kalaydzhieva

587 – 603: Умението за работа с научни документи като възможност за академичен растеж [The Ability to Work with Scientific Documents as an Opportunity for Academic Growth] / Яна Р. Донева, Вяра П. Ангелова / Yana Doneva, Vyara P. Angelova

REVIEWS AND ANNOTATIONS / РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

329 – 337: Образование 4.0 и обучението по счетоводство в университетите – ново изследване [Education 4.0 and Accounting Education in Universities – A New Study] / Цветан Давидков / Tsvetan Davidkov