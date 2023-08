Конкурентно позициониране на висшите училища и дигитална транс­формация

Доц. д-р Гергана Димитрова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/str2023-4-1-com

Резюме. Процесите на технологично развитие и дигитализация на икономиката намират своята проекция и върху висшите училища…

виж повече

Effect of Resilience on Burnout in Online Learning Environment

Dr. Radina Stoyanova, Prof. Sonya Karabeliova,

Petya Pandurova, Dr. Nadezhda Zheckova

Sofia University “St. Kliment Ohridski” (Bulgaria)

Dr. Kaloyan Mitev

University of Bath (United Kingdom)

https://doi.org/10.53656/str2023-4-2-eff

Abstract. The COVID-19 virus outbreak has affected all aspects of human life. The challenges of education during the pandemic could have an impact on coping with stress…

виж повече

State and Prospects of Development of Academic Mobility in the System of Training a Special Education Specialist

Dr. Tetiana Dokuchyna, Assoc. Prof.,

Prof. Dr. Svitlana Myronova,

Dr. Tetiana Franchuk, Assoc. Prof.

Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University

https://doi.org/10.53656/str2023-4-3-sta

Abstract. The article examines the problems of an integrated approach to the development of academic mobility in the system of training a special education teacher…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Social and Information Determinants of Modern Non-Classical Methods of Changing Political Regimes (Strategic Dimensions)

Prof. DSc. Stoyan Denchev, PhD, Amb,

Dr. Steliana Yordanova, Assist. Prof.

University of Library Studies and Information Technologies

https://doi.org/10.53656/str2023-4-4-soc

Abstract. The erosion of strategic geopolitical stability in all parts of the world is definitely having a strong negative impact on the social sustainability of our planet…

виж повече

Висшето образование в подкрепа на устойчивото развитие на туризма

Доц. Петя Иванова

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов

https://doi.org/10.53656/str2023-4-5-hig

Резюме. Статията разглежда начините, чрез които устойчивият туризъм се имплементира в образованието…

виж повече

Предизвикателства и добри практики при практическата подготовка на студентите по „Социална педагогика“ в условия на ковид ограничения (Изследване сред специалисти и преподаватели)

Доц. Александър Ранев,

гл. ас. д-р Пламен Минчев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/str2023-4-6-cha

Резюме. Статията отразява резултатите от изследване сред базови специалисти, отговарящи за практическото обучение на студентите от специалност „Социална педагогика“ на Софийския университет и преподавателите, отговарящи за неговата организация…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Образователни аспекти на подготовката на командния състав от Сухопътните войски

Проф. д-р Емил Енев

Военна академия „Георги Раковски“

https://doi.org/10.53656/str2023-4-7-edu

Резюме. В началото на XXI в. разбирането за трансформация обхваща не само организационни и структурни процеси, но и свързани с грамотността на тези, които ги реализират…

ВИЖ ПОВЕЧЕ