ТРАНСФОРМАЦИИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА И НУЖДАТА ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕФОРМИ
Проф. д-р Ваня Иванова, доц. д-р Андрей Василев,
доц. д-р Калоян Ганев, доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева
Сoфийски унивреситет „Св. Климент Охридски“
https://doi.org/10.53656/str2025-4-1-tra
Резюме. Изследването анализира проблемите, свързани със съвременните трансформации на европейските трудови пазари. Конкретно за България то също така идентифицира образователни реформи, които биха спомогнали за преодоляването на несъответствията на пазара на труда. Въз основа на преглед на специализираната литература са изведени три основни канала на трансформация на трудовите пазари – демографската динамика, измененията в социалната среда и технологичното развитие, в т.ч. екологичното развитие и прехода към „зелена“ икономика. Тези канали оказват съществено влияние върху работните места, търсенето и предлагането на специфични умения, появата на нови професии и пр. Трансформациите на пазара на труда, които се явяват вследствие на тези влияния, пораждат нужда от образователни реформи, които да доведат до формиране на необходимия за дългосрочното икономическо развитие човешки капитал.
Ключови думи: пазар на труда, демографско развитие, трудова миграция, зелена трансформация, несъответствия в уменията, образователни реформи
НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗУЧАВАНЕ НА „ЗЕЛЕНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Гл. ас. д-р Радостина Юлева-Чучулайна
Югозападен университет „Неофит Рилски“
https://doi.org/10.53656/str2025-4-2-neo
Резюме. Основна роля за подобряване на околната среда и социалните проблеми в страната има т.нар. „зелено предприемачество“. Засилването на знанията за „зеленото предприемаческо намерение“ сред студентите ще допринесе за устойчиво развитие на икономиката в България. Следователно предприемаческата мотивация, университетското обучение за подобряване на екологичното предприемаческо поведение и способността за използване на зелени иновации и технологии са компетенции, които студентите могат да придобият в университетите и да ги прилагат на практика. Тези компетенции биха дали тласък на съвсем различна икономика, която гарантира по-добро бъдеще за всички в България. Основната задача на настоящата разработка е да се установи необходимостта от изучаване на зелено предприемачество в университетите, както и да се изследва мнението сред студенти за необходимостта от изучаването на зеленото предприемачество. Основните изследователски методи, използвани в статията, са контент анализ, метод на анализ и синтез, интуитивен и систематичен подход, анкетно проучване.
Ключови думи: зелено предприемачество, устойчивост, университети, обучение, бизнес, развитие, иновации
ПРЕОБЛАДАВАЩИ НАСТРОЕНИЯ СРЕД БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ И УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТНОСНО РОЛЯТА НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ (ИИ) В ОБРАЗОВАНИЕТО
Гл. ас. д-р Деница А. Куршумова
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
https://doi.org/10.53656/str2025-4-3-pre
Резюме. Настоящото изследване има за цел да проучи преобладаващите настроения сред българската образователна общност относно интеграцията на изкуствения интелект (ИИ) в учебния процес. Данните са агрегирани чрез онлайн анкета с 3195 учители и университетски преподаватели от всички 28 области на България. Участниците подчертават неизбежните трансформации, които изкуственият интелект ще въведе в съществуващата образователна парадигма, и формулират балансирани становища относно потенциалните предимства и негативните последствия от внедряването му. Нивото на познаване на ИИ и положителните нагласи към ИИ се очертават като значими предиктори за използването на ИИ от преподавателите, с коефициент на детерминация R-square = 43.41%. Университетските преподаватели и най-младите участници заявяват най-висока степен на познаване на ИИ и най-често използване за учебни цели. Участниците изразяват загриженост за липсата на фундаментални знания и умения и подчертават необходимостта от обучение за ефективно използване на възможностите на ИИ. Те очертават рисковете, свързани с неетичното използване на AI и необходимостта от технически и методически насоки за оценка на знанията.
Ключови думи: изкуствен интелект, ползи, предизвикателства, указания, етични норми
PARADIGMAL FOUNDATIONS OF ACADEMIC INTERACTION BETWEEN SCIENTIFIC INNOVATIONS AND THE PRESERVATION OF CULTURAL IDENTITY
Dr. Steliana Yordanova, Assoc. Prof.,
Stoyan Garov, PhD student
University of Library Studies and Information Technologies
https://doi.org/10.53656/str2025-4-4-par
Abstract. This paper focuses on the possibilities for developing a model of academic interaction that combines the pursuit of scientific innovation with the need to preserve and enhance cultural identity. In the context of global transformations in research and development systems, and in response to the pressing need for sustainability in the cultural sphere, the study proposes a new strategic approach to academic cooperation. Key principles are outlined for sustainable collaboration among academic institutions, cultural organizations, and innovation structures, through the application of qualitative methods and comparative system analysis of international academic practices. The report defines the central focus of the research as the interaction between scientific innovation and cultural identity.
Keywords: academic interaction, interaction, cultural identity, scientific innovations, strategic planning, integrated model, paradigmatic foundations
COLLABORATION BETWEEN SOCIAL WORKERS (CASE MANAGERS) AND SOCIAL PEDAGOGUES IN THE APPLICATION OF THE FAMILY CASE MANAGEMENT MODEL
Prof. Dr. Ilona Klaniene, Dr. Donatas Lengvinas
Klaipėda University, Lithuania
Vilma Šinkevičienė
Pedagogical Psychological Service of Mažeikiai Region, Lithuania
https://doi.org/10.53656/str2025-4-5-col
Abstract. Parents must ensure that children can grow in safe environments; however, some families face various social risks that interfere with their children’s development processes. In such situations, the family case management model is applied to ensure the child is granted the right conditions for successful socialization. The social worker (case manager) organizes the case management process by mobilizing specialists for coordinated assistance. The purpose of this article is to reveal the possibilities of collaboration between the social pedagogue and the social worker (case manager) in assisting the students in the context of the case management family. It also presents the results of the performed qualitative research (interviews with social pedagogues and group interview with social workers) that revealed that the support of the social worker, mediation between institutions, and positive mutual interaction are important for successful collaboration. Yet, it is often disturbed by mutual distrust of specialists, and different approaches to solving pupils‘ problems. Active cooperation between the social worker and the social pedagogue during the application of case management to the family helps achieve better results in aiding the student.
Keywords: children, social workers (case managers), social pedagogues, cooperation, case management for the family
ОПИТ И НАГЛАСИ НА БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ КАТО ПАРТНЬОРИ В ОБЛАСТТА НА ДОСТЪПНИЯ ТУРИЗЪМ
Радослав Христов, докторант
Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
https://doi.org/10.53656/str2025-4-6-opi
Резюме. Настоящата публикация представя целенасочено подбрани резултати от първото по рода си проучване на възможностите на обществените библиотеки за партньорство в областта на достъпния туризъм. Основната цел е да бъдат установени ресурсите, с които те разполагат, за осигуряването на достъпна среда и привличането на туристически интерес и подготвени ли са библиотекарите да посрещнат нуждите на потребителите на достъпния туризъм. Приложен е метод за пряка комуникация посредством онлайн анкета, проведена в периода 21 октомври – 21 декември 2024 г. Респондентите са от обществени библиотеки в България, които като вид най-често попадат в обхвата на потенциалните партньори на туризма. От 150 поканени специалисти ефективно са се включили 66 участници. На базата на анализа на отговорите са направени изводи за актуалното състояние на проблема. Изведени са препоръки за по-ефективното експлоатиране на наличните ресурси и за повишаване на информираността – както на библиотекарите, така и на потребителите на достъпния туризъм, за възможностите, които библиотеките могат да предложат.
Ключови думи: библиотеки, достъпен туризъм, библиотечен туризъм, хора със специални потребности, България
ЕКОСИСТЕМНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ИНТЕГРИРАНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ
Проф. д-р Силвия Николаева,
гл.ас. д-р Симеон Сапунджиев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Резюме. Статията представя резултатите от проучването и критичния обзор на интегирани политики и добри практики за подкрепа на личностното развитие в България през принципите на екосистемната парадигма в социалните изследвания. Водещият изследователски въпрос предполага идентифицирането на екосистемните измерения на актуалните политики и практики, оценени чрез критериална скала, която интегрира екосистемни ценности и приоритети, кръговрат и равнища, мрежи и вериги, социален и екологичен отпечатък. Методологията се основава на анализа на стратегически, нормативни и институционални документи и доклади с изследване от типа case study на три добри социални практики за регионална подкрепа на различни целеви групи. Резултатите очертават сфери на значителен екосистемен напредък по отношение на стратегическото концептуализиране и нормативна рамка на интегрирани цели, ценности, приоритети и подходи. Същевременно на равнището на междусекторната (външна) екосистема на интегрираната подкрепа на личностното развитие все още са налице сериозни нормативни и приложни слабости и пречки, които ограничават тяхното въздействие, обхват и устойчивост.
Ключови думи: екосистема, интегрирани политики, интегрирани практики, подкрепа на личностното развитие, образование, социална работа
SOCIAL INCLUSION AND EDUCATION WORK WITH INMATES DURING AND AFTER IMPRISONMENT. REVIEW OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH AND GOOD PRACTICES AND ITS PUBLISHED COLLECTION OF PAPERS
Dr. Daniel Polihronov
Sofia University “St. Kliment Ohridski”
https://doi.org/10.53656/str2025-4-7-soc
Abstract. The present article surveys the International Conference in Scientific Research and Good Practices in the field of Social Inclusions and Education Work with Inmates During and After Imprisonment, held on November 21, 2024 at Sofia University St. Kliment Ohridski. The reports presented at the conference and included in the same interdisciplinary collection of conference papers are reviewed within the framework of a very broad context – historic, legal, social, pedagogical, and philological fields. The conference main goal was to support the Faculty of Pedagogy students training in social inclusion and education work with offenders, being also useful for others such as researchers, specialists and experts interested in this scientific field.
Keywords: social inclusion and education work, imprisonment, international conference in scientific research and good practices, collection of scientific papers