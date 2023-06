Самооценка на общообразователните и ресурсните учители за работа в парадигмата на приобщаващото образование

Проф. д.н. Милен Замфиров,

проф. Емилия Евгениева,

проф. Маргарита Бакрачева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/str2023-3-1-sel

Резюме. Статията представя анализ на получените качествени резултати от изследване на самооценката на педагогическите специалисти на професионалната комфортност при работа в приобщаваща среда – 151 учители и 150 ресурсни учители…

Study of the Development of the Use of Communicative Technologies in the Educational Process of Engineers Training

Assoc. Prof. Ivan Beloev, Assoc. Prof. Valentina Vasileva

University of Ruse „Angel Kanchev“

Assoc. Prof. Sergii Bilan, Assoc. Prof. Maria Bondar,

Assoc. Prof. Oksana Bulgakova, Assoc. Prof. Lyubov Shymko

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

https://doi.org/10.53656/str2023-3-2-stu

Abstract. Pedagogical science sees the specificity of higher engineering education in the fact that future engineers need not only to master the theoretical foundations of engineering calculations, but what is especially important for quality professional training, is to acquire stable abilities and skills to implement successful practical activities – readiness for independent professional improvement…

Safety through Artificial Intelligence in the Maritime Industry

Assoc. Prof. Petya Biolcheva

University of National and World Economy

Evgeni Valchev, PhD student

University of Plovdiv

https://doi.org/10.53656/str2023-3-3-saf

Abstract. Artificial intelligence is entering the maritime industry at a rapid pace. There is talk about intelligent ships and autonomous solutions. According to the authors of this study, autonomous technologies should be introduced in gradually so as to guarantee peace of mind for marine experts and offer maximum accuracy in their functionalities…

Truth, Fake and Authenticity in the Age of Digital Journalism – a Model of Visual and Media Literacy Pedagogy

Prof. Vesselina Valkanova, Yotka Pancheva

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

https://doi.org/10.53656/str2023-3-4-tru

Abstract. This paper presents a pedagogical model for academic journalism and mass communication education that is based on visual and media literacy…

Държавна политика за качествено образование чрез установяването на основанието за уволнение на педагогически специалист при осъждане за престъпление

Гл. ас. д-р Христо Банов

Институт за държавата и правото при Българската академия на науките

Югозападен университет „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/str2023-3-5-sta

Резюме. Целта на изследването е да анализира въпросите, свързани с начините за осъществяване на държавната политика в сферата на образованието, насочена към осигуряване и гарантиране на качествено и ефективно предучилищно и училищно образование…

Управление на човешките ресурси в съвременното училище – проблеми и перспективи

Проф. Снежанка Добрева

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

https://doi.org/10.53656/str2023-3-6-hum

Резюме. Въвеждането на нови политики за управление на човешките ресурси е основен катализатор за организационно развитие на училищните институции и за постигане на устойчивост в системите за управление на качеството…

Превенция на употребата на психоактивни вещества в прогимназиалния етап на образование чрез приложението на училищна проекто- програма: анализ на резултатите от експертна оценка

Д-р Даниел Полихронов

Софийски университет „Свети Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/str2023-3-7-pre

Резюме. Статията представя резултатите от проведена експертна оценка на програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в прогимназиалния етап на образование….

Образование 4.0 и обучението по счетоводство в университетите – ново изследване

Проф. д.н. Цветан Давидков

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/str2023-3-8-edu

