Determining the Degree of Digitalization of a Higher Education Institution

Acad. DSc. Hristo Beloev,

Prof. Dr. Angel Smrikarov,

Assoc. Prof. DSc. Valentina Voinohovska,

Assoc. Prof. Dr. Galina Ivanova

“Angel Kanchev” University of Ruse

https://doi.org/10.53656/str2023-4s-1-det

Abstract. The digitalization of education institutions has become increasingly important in the modern era, where technology plays a vital role in teaching, learning, and administrative processes.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

A Study on the Possibilities to Integrate the Modern 3D Technologies in the Scientific Activities of the Higher Education Institutions

Prof. Dr. Georgi Hristov,

Assoc. Prof. Dr. Ivan Beloev,

Assoc. Prof. Dr. Plamen Zahariev,

Assist. Prof. Dr. Diyana Kinaneva,

Assist. Prof. Georgi Georgiev

“Angel Kanchev” University of Ruse

https://doi.org/10.53656/str2023-4s-2-pos

Abstract. The technological advancements in the last three decades have led to many innovations in the area of the Information and Communication Technologies, which in turn have fuelled the rapid development of the modern 3D technologies….

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Оценяване и акредитация на българското висше образование: проблеми и решения в период на дигитална трансформация

Проф. д.м.н. Георги Тотков

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Гл. ас. д-р Христина Костадинова

Нов български университет

https://doi.org/10.53656/str2023-4s-3-eva

Резюме. Създаването на критерии, качествени и количествени индикатори за оценяване и акредитация на обекти на висшето образование под формата на т.нар. „критериални системи“, както и на съпровождащите ги методики и процедури изисква анализ на конкретни проблеми….

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Когато стотните имат значение: скалиране и калибриране на индикатори в критериалната система на националната агенция за оценяване и акредитация

Доц. д-р Елена Симеонова

Университет за национално и световно стопанство

https://doi.org/10.53656/str2023-4s-4-whe

Резюме. Винаги когато стане въпрос за оценяване и акредитация, онова, което най-силно вълнува академичната общност, е доколко прилаганата от Националната агенция за оценяване и акредитация критериална система може да „улови“ точно и безпристрастно качеството на обучение във висшите училища в България.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Осигуряване качество на електронните курсове за дистанционна форма на обучение във висшите училища – опитът на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

Проф. д-р Стоянка Лазарова, доц. д-р Лъчезар Лазаров

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

https://doi.org/10.53656/str2023-4s-5-pro

Резюме. След обзор на научната литература са предложени научно обосновани вътрешноуниверситетски механизми за повишаване качеството на дистанционното обучение в синхрон с държавната нормативна уредба, като акцент на настоящия доклад е моделът за оценяване на електронните курсове за дистанционно обучение от експерти (по специално разработени правила)…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

От STEM към BEST: два стандарта, една цел

Проф. д-р Андрей Захариев,

проф. д-р Стефан Симеонов,

гл. ас. д-р Таня Тодорова

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов

https://doi.org/10.53656/str2023-4s-7-fro

Резюме. Развитието на образователните технологии през XXI век позволи насищане с технологични ресурси, които динамизираха и дигитализираха учебния процес. Тази нова тенденция бе логично подкрепена със съответен хардуер и софтуер….

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Developing Interdisciplinary Connections between Sustainability and Stem by Integrating 3D Tools in Primary Schools

Assoc. Prof. Valentina Voinohovska,

Denis Asenov

University of Ruse

https://doi.org/10.53656/str2023-4s-8-dev

Abstract. Young people are the future of society and agents for social change. That is why it is so crucial to provide education that not only equips them with knowledge and skills but also changes their attitudes and behaviour towards sustainable development…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Възможности за приложение на блокчейн технологията в образованието

Докторант Андриан Минчев,

доц. д-р Ваня Стойкова

Тракийски университет – Стара Загора

https://doi.org/10.53656/str2023-4s-9-pot

Резюме. Блокчейн е особено обещаваща технология, която по своята същност е децентрализиран, сигурен и публичен цифров регистър, който може да се използва за създаване и управление на дигитални токени…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Ролята на социалните мрежи и микрообучението в дигитализацията на образованието

Доц. д-р Анелия Иванова,

гл. ас. д-р Елица Ибрямова

Русенски университет „Ангел Кънчев“

https://doi.org/10.53656/str2023-4s-10-the

Резюме. След като социалните мрежи отдавна надхвърлиха първоначалното си предназначение и се оказаха удачна платформа дори и за бизнес и политика, съвсем естествено беше и образователният процес да заеме своето място в това виртуално пространство…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Влияние на университетската подготовка върху уменията и нагласите на новоназначени учители за въвеждане на училищни иновации

Доц. д-р Надежда Калоянова

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

https://doi.org/10.53656/str2023-4s-11-imp

Резюме. В рамките на дейността на учителя училищните иновации се приемат като нововъведения в цялостната реализация на формалния и неформалния образователен процес чрез въвеждане на нови или трансформиране на традиционно наложени подходи, методи, средства, технологии и съдържание…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Предизвикателства на дигиталната трансформация в образованието – сравнителен анализ на студентското мнение

Гл. ас. д-р Мирослава Бонева,

доц. д-р Антон Недялков, проф. д.н. Милена Кирова

Русенски университет „Ангел Кънчев“

https://doi.org/10.53656/str2023-4s-12-cha

Резюме. Разработката има за цел да се изследват основни предизвикателства на дигиталната трансформация във висшето образование, изхождайки от практиката на Русенския университет „Ангел Кънчев“…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Challenges, Requirements, Opportunities and Solutions for the Digital Transformation of the Transport Education

Prof. Dr. Georgi Hristov,

Assoc. Prof. Dr. Ivan Beloev,

Assoc. Prof. Dr. Plamen Zahariev

“Angel Kanchev” University of Ruse

https://doi.org/10.53656/str2023-4s-13-cha

Abstract. The digital transformation impacted many aspects of the everyday human live. This global phenomenon changed almost all industries and has led to improved working efficiency, overall enhancements of many activities and processes and the establishment of many new professions…

виж повече

Използване на иновационните образователни технологии в обучението по музика

Гл. ас. д-р Петя Стефанова

Русенски университет „Ангел Кънчев“

https://doi.org/10.53656/str2023-4s-14-app

Резюме. Както е известно, музикалното образование има за цел: 1. да научи учениците да слушат музика; 2. да се научат да разбират музиката, която слушат; 3. да могат да свирят музика; 4. да могат да композират музика – евентуално…

виж повече

Приложение на иновационните технологии в обучението по теория и методика на физическото възпитание и спорта

Доц. д-р Искра Илиева

Русенски университет „Ангел Кънчев“

Медицински университет – Плевен

https://doi.org/10.53656/str2023-4s-15-the

Резюме. Научно-приложната област „Физическо възпитание и спорт“ е интегративна, като нейното развитие е непрекъснат процес. Днес повече от всякога се търсят и разработват нови образователни подходи, свързани с иновационните технологии, които да подобрят учебния процес и да създадат у обучаващите се хора нови навици и умения, характерни за технологичната ера…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Изкуственият интелект в звукорежисурата

Доц. д-р Павел Стефанов

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София

https://doi.org/10.53656/str2023-4s-16-sou

Резюме. Изкуственият интелект навлиза все по-дълбоко във всички сфери на човешката дейност…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Създаване на интерактивни видеоуроци за преподаване и оценяване знанията на студентите с Edpuzzle

Ивелина Петрова

Русенски университет „Ангел Кънчев“

https://doi.org/10.53656/str2023-4s-17-cre

Резюме. Пандемията допринесе за модернизацията на класната стая. Използваните по време на принудителното онлайн обучение инструменти могат да послужат и в присъствените часове, тъй като обучаемите искат да учат по своя начин – на телефона и контролирайки този процес…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Развитие на информационното общество и интегриране на дигитални инструменти в образователния процес по време на пандемия – проблеми и предизвикателства

Докторант Искрена Димитрова

Русенски университет „Ангел Кънчев“

https://doi.org/10.53656/str2023-4s-18-dev

Резюме. Пандемията от COVID-19 води до цялостна реорганизация на учебния процес и трансформирането му в дигитална форма във всички държави, засегнати от кризата…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Digitalization of the Education System in Kazakhstan: Experience, Problems and Perspectives

Zhanat Nurbekova

Abai Kazakh National Pedagogical University

Bakyt Nurbekov

L.N. Gumilyov Eurasian National University

https://doi.org/10.53656/str2023-4s-19-dig

Abstract. Digitalization of the education system in Kazakhstan, as well as in other countries, is a global trend in education development that aims to expand access, improve quality, and increase efficiency…

ВИЖ ПОВЕЧЕ