Разположение на висшите училища в България в контекста на формиране на пазара на труда

Гл. ас. д-р Цветелина Берберова-Вълчева,

доц. д-р Камен Петров, доц. д-р Николай Цонков

Университет за национално и световно стопанство

https://doi.org/10.53656/str2023-2-1-loc

Резюме. В настоящата статия се опитваме да изведем някои проблеми, пред които е изправено висшето образование в България…

Съвременни аспекти в обучението по съдебна администрация в контекста на дигитализацията на образователния процес

Доц. Андрияна Андреева, д-р Дарина Димитрова

Икономически университет – Варна

https://doi.org/10.53656/str2023-2-2-con

Резюме. В публикацията се изследва проблематика, свързана с обучението по специалност „Съдебна администрация“ за придобиване на професия съдебен служител. От една страна, авторите анализират в ретроспекция възникването на потребността от обучение на служителите в съдебната администрация, въвеждането на професията и създаването на специалност „Съдебна администрация“ в ОКС „Бакалавър“ във висшето образование…

Characteristics and Components of the Cyber Hygiene as a Subclass of Cyber Security in Military Environment and Educational Issues

Prof. Boyan Mednikarov, DSc. Prof. Yuliyan Tsonev

Dr. Borislav Nikolov, Prof. Andon Lazarov, DSc.

Nikola Vaptsarov Naval Academy

https://doi.org/10.53656/str2023-2-3-cha

Abstract. In the present study based on the main characteristics and components of the cyber hygiene as a subclass of the cyber security, educational challenges on the cyber hygiene in military area are considered. Based on institutional experience in the scope of the cyber security in the digital environment, a sequence of activities to keep resilient and reliable cyber hygiene in army organizations are analyzed and recommended…

Социално приобщаване на непридружени непълнолетни мигранти в България – постижения, предизвикателства и алтернативи

Д-р Даниела Рачева

Софийски университет ,,Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/str2023-2-4-soc

Резюме. В статията се разглеждат основни проблеми, съпътстващи непридружените деца мигранти по пътя към социалното им включване в българското и респективно – в европейското общество…

Модел за изследване на социокултурна среда за постигане на по-ефективна организация и управление на процеса на учене и участие на деца и ученици, принадлежащи към уязвими общности

Доц. д.н. Йосиф Нунев

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Педагогически колеж – Плевен

https://doi.org/10.53656/str2023-2-5-mod

Резюме. Целта на изследването е да се предостави на директори на образователни институции, експерти от регионалните управления на образование, както и на специалисти в общини достъпен модел за изследване на семейства с различна степен на уязвимост с оглед на по-ефективната организация и управление на ученето и участието на децата и учениците от тези семейства…

Продължаващото професионално обучение в България – основни аспекти и характеристики

Доц. д-р Райна Димитрова

Югозападен университет „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/str2023-2-6-voc

Резюме. Съвременната икономика има редица характеристики, една от които са силно динамичните структурни промени на пазара на труда…

Affirming Wellness Culture through Innovative Methodology Related to Blaze-Pod Trainer System

Dr. Darinka Ignatova

Department for Information and In-Service Training of Teachers – University of Sofia

https://doi.org/10.53656/str2023-2-7-aff

Abstract. The present material brings out theoretical foundations with an emphasis on development of motor potential and specificity in motor qualities…

