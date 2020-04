Резюме. Статията представя наукометрията и нейните специфични методи и индикатори, приложими в оценяването на научната продукция и на нейното влияние. Проследена е еволюцията на наукометричния подход, като са очертани основните моменти в неговото развитие. Изяснени са най-важните характеристики и специфики на наукометрията като изследователска област. Представени са основните информационни източници за наукометричните анализи, както и видовете наукометрични индикатори с техните възможности, ограничения и особености в приложението им. Очертани са новите моменти, тенденциите и перспективите на наукометрията като метод за количествен анализ и оценката в областта на научните изследвания и иновациите. Направен е изводът, че коректното и компетентно прилагане на наукометрията дава широки възможности за оптимизиране на научната политика.

Ключови думи: наукометрия; оценка в науката; наукометрични индикатори; перспективи пред наукометрията; последици за научната политика

Людмила Иванчева

Институт по философия и социология – БАН

Резюме. Българските университетски музеи са описани и анализирани в контекста на актуалните образователни и културни тенденции. Очертани са съществени особености на тези специфични академични структури с открояване на някои по-разпознаваеми колекции, които осъществяват плодотворната си дейност не само в рамките на своя университет, но и отвъд неговото академично пространство. Препоръчано е подобряване на административния статус на музеите, както и по-атрактивни популяризаторски инициативи с цел укрепване на позитивните перспективи пред всичките 27 български университетски музея, съществуващи към момента. При създаването на статията са използвани данни както от цитираните източници, така и от официалните интернет сайтове на визираните висши училища.

Ключови думи: университет; културно наследство; музей; България; висше образование; наука; изкуство

Вера Бонева

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Миграция и миграционни процеси

Резюме. Миграцията е демографски процес, който непрекъснато съпътства развитието на човечеството. Миграцията е социален феномен в глобализиращия се свят с реално въздействие върху живота на хората, общности, държави и целия свят. Миграцията е потребност на личността към задоволяване на материалните нужди – стандарт на живот, повишаване на образованието, квалификацията и др. Усилията на страните членки на ЕС трябва да са насочени към провеждане на политика, която да балансирана, т.е. да се търсят социално-икономическите плюсове на имиграцията. Важен мотив за завръщането на голям брой мигранти в страната ни могат да се окажат икономическият растеж и подобряването на жизнения стандарт.

Ключови думи: миграция; миграционни процеси; демографски процес

Веселина Р. Иванова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Children’s University Activities as Implementation of the Third Mission of Higher Education Institution

Abstract. Dynamic changes in all spheres of the modern world are the cause of many challenges in the educational process. Higher education carries out the third mission through extensive cooperation with the surrounding socio-economic environment. Many educational initiatives relate to support for various social and age groups. Support for children’s education is the implementation of the university’s social responsibility. This activity is of great value in the sphere of promotion for universities. The idea of children’s universities is implemented in many countries and will develop in the coming years.

The exchange of ideas and good practices presented in the article between the universities of Bulgaria and Poland cooperating under the Erasmus + project, helped to develop the idea of a children’s university. Based on the experience of two universities, the implementation of the third mission of the university in the field of activities supporting children’s education was shown.

Keywords: third mission of higher education institution; children’s university; social responsibility of the university

Mariana Petrova, Lyubomira Popova

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo (Bulgaria)

Dorota Dejniak

Bronisław Markiewicz State Higher School

of Technology and Economics (PWSTE) – Jarosław (Poland)

Възможности и предизвикателства пред финансирането на качествена наука в ЕС. Ролята на Европейския научноизследователски съвет и участието на България.

Резюме. Европейската политика в областта на научните изследвания и технологичното развитие е включена в европейското законодателство още в учредителните договори. За програмния период 2014 – 2020 г. ЕС осъществява подкрепата си за научни изследвания и иновации почти напълно чрез Осма РП „Хоризонт 2020“, която се съсредоточава върху три основни стълба: водещи позиции на Европа в промишлеността, обществени предизвикателства и високи постижения в научната област. Настоящата статия разглежда третия стълб, и по-специално, една от неговите институции – Европейския научноизследователски съвет, като анализира възможностите, които програмите му предоставят на европейските учени, както и предизвикателствата, породени, от една страна, от процедурите в проектното финансиране, а от друга страна – от недостатъчната информация и подготавка на учените в различните европейски страни. Анализирано е и участието на научните среди от България. Статията оспорва някои от критиките към ЕНС, като предлага други гледни точки и разбиране, което би мотивирало повече научни екипи за използване на предоставените от ЕНС възможности.

Ключови думи: европейската политика в областта на научните изследвания; ЕНС

Елена Благоева

Нов български университет

ОБРАЗОВАНИЕТО В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

Информация, информатизация и образование – проблеми и перспективи

Резюме. Информатизацията на образователната система е най-надеждната и перспективна иновационна възможност пред училището на ХХІ век. Тя може и трябва да стане фундамент за процеса на глобална информатизация на цялата обществена дейност, тъй като информационните и комуникационните технологии (ИКТ) поставят обучаемите от всички видове и степени училища и университети пред нови интелектуални предизвикателства и правят процеса на обучение по-гъвкав и ефективен по време, пространство и достъп до информация.

Информатизацията на образователната система, като процес, трябва да изпревари тази на другите надстроечни явления в обществото, тъй като в училището и университета се изграждат социалните, психологическите, общокултурните, нравствено-етичните и професионални предпоставки за информатизация на цялото общество. Само личност, възпитана в умения и желания за реализация на хуманистичните социални идеи, владееща духа на новите технологии, с иновационно мислене, е в състояние да промени обществото чрез дейността си в материалното и духовното производство.

Ключови думи: образование; информационни и комуникационни технологии (ИКТ); информационно общество

Чавдар Милков

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Social Status of Disabled People in Russia

Abstract. The article raises questions and considers the state, problems and prospects of the system of social security and social protection of disabled people. Legislation realization of social protection for the disabled is a provocative question as the social help and support of the handicapped in a modern Russian society is not at a proper level. Disability is a complex social and medical problem, a problem of realization of human and civil rights. The system of social protection has been formed in the country, and a legal and regulatory framework has been developed as well. On the one hand, Russia has significantly expanded the range of opportunities for the disabled by transforming social practices in various areas, organizing targeted social work, creating conditions for an accessible environment, and expanding the information provision of social services. On the other hand, these measures do not make it possible to completely neutralize the social vulnerability of this category of people.

Keywords: disability; social protection; government program; social barriers; social inequality; exclusion; social status; accessible environment; employment; integration; inclusion; social legislation; social subjectivity

Elena G. Pankova, Tatiana V. Soloveva,

Dinara A. Bistyaykina, Olga M. Lizina

Mordovian state university N. P. Ogareva – Saransk (Russia)