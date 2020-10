КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

Уважаеми читатели на списание „Стратегии на образователната и научната политика“,

Уважаеми колеги и съмишленици от сферата на образованието и науката,

Поемам отговорността за едно от най-авторитетните издания на Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“ към Министерството на образованието и науката. Още от 1993 г. списание „Стратегии на образователната и научната политика“ се развива и утвърждава като авторитетен форум за научни дискусии по актуални въпроси на висшето и средното образование в България, Европа и света, политиките за образование и наука и техните стратегически измерения и проекции, иновативните образователни практики и приносите към развитието на образованието и науката.

Списание „Стратегии на образователната и научната политика“ винаги е било и ще продължава да бъде верен глас и съюзник на обективната научна истина за проблеми и предизвикателства, които могат да намерят решение само чрез срещата на различни гледни точки и толерантния диалог между хората и институциите, ангажирани с образование и наука.

В днешния век на авангардни информационни технологии и комуникации без граници, образованието и науката повече от всякога са призвани да изпреварват хода на времето и да предлагат работещи решения за посрещане на предизвикателства, като:

– ускорена дигитална трансформация на висшето и средното образование;

– постигане на съответствие на образователното съдържание с потребностите на дигиталните поколения и подготовката им за професиите на бъдещето;

– модернизация на висшите и средните училища в страната и повишаване на тяхната конкурентоспособност на световния пазар на образователни услуги;

– увеличаване дела на научните иновации по въпроси от глобално значение и промяна на образователната и научната парадигма в посока интер- и мултидисциплинарност;

– увеличаване дела на проектното финансиране в образованието и науката, насърчаване дейността на интердисциплинарните международни екипи и утвърждаване авторитета на българското образование и наука на световната сцена чрез значими проекти в предстоящия нов програмен период 2021 – 2027 година.

Досегашният опит и сериозните ни постижения в образователната и научната сфера доказват, че дори и в извънредни условия, както в случая с глобалната пандемия от COVID-19, българското образование и наука имат огромен потенциал за иновативни решения в полза на обществения прогрес.

Както и досега, списание „Стратегии на образователната и научната политика“ ще се стреми да бъде „на първа линия“, да предоставя форум за анонсиране на смели идеи и дискутиране на научни предизвикателства, да дава път на нови визии и стратегически приоритети, да задава верния тон чрез научно потвърдена информация и да провокира плодотворни дискусии за бъдещето на образованието и науката.

За да постигне това, списанието ще продължи да разчита на своите автори и авторитетната си международна редакционна колегия, на които искам да благодаря за всеотдайния труд и творческите усилия.

Нека заедно да утвърдим и развием високия международен рейтинг на списание „Стратегии на образователната и научната политика“. Успехът на науката и образованието на XXI век са наше общо дело, кауза и мисия, които се постигат от съмишленици!

Чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев

Главен редактор на списание „Стратегии на образователната и научната политика“

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Насърчаване на сътрудничеството между висшите училища и бизнеса

Резюме. Настоящата статия разглежда ролята на висшите училища (ВУ) и бизнеса за създаване и разпространение на иновации. Емпирично са изследвани динамиката и връзката между иновациите и основни макроикономически показатели за икономически растеж, пазар на труда и доходно неравенство в България и ЕС. Резултатите показват, че възприетата посока на развитие от ЕС и България в контекста на иновационни нововъведения – наука, научни постижения и публични иновативни подходи и политики, оказва положително въздействие върху икономическия растеж и пазара на труда.

Ключови думи: икономически растеж; пазар на труда; висше образование; конкурентоспособност

Добринка Стоянова, Блага Маджурова, Гергана Димитрова, Стефан Райчев

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Взаимовръзка между качеството на образователния продукт и публичния образ на висшето училище

Резюме. Субективно (а не нормативно) възприеманото качество на образователния продукт на висшето училище има и решаващо значение,

и определяща роля в процеса на формиране/променяне на публичния образ (имидж) на образователната институция. Целта на настоящата статия е да представи резултати от проведено пилотно анкетно проучване сред студенти на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (като част от проект на тема „Стратегия за изграждане на публичен образ на ПУ“) с акцент върху взаимовръзката и взаимозависимостта между компонентите на качеството на образователния продукт и съответния публичен образ на ВУ.

Ключови думи: маркетинг; висше образование; публичен образ

1) Теофана Димитрова, 1) Велин Станев, 2) Илиана Илиева

1) Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

2) Университет по хранителни технологии – Пловдив

ОБРАЗОВАНИЕТО В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

Обучението в специалност „корабоводене“ във висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ в условия на Covid-19

Резюме. Въвеждането на дистанционно обучение в образователната система на Република България е процес, появил се вследствие развитието на образователните технологии в целия свят. В някои сектори на образованието механичното пренасяне на утвърден опит не би постигнало очаквания резултат. В морското образование и квалификация отдавна се правят опити за замяна на някои традиционни форми на преподаване със съвременни онлайн методи. Редица изследователи изказват положителната си нагласа към уеббазирани курсове, обучение на борда на кораб с използване на анимационни средства и др. Пандемията COVID-19 принуди образователните институции, заети с началното морско образование, ускорено да приложат новите методи. Настоящото изследване има за цел да анализира нагласите и възприятията на студенти и преподаватели от Висшето военноморско училище за качеството на проведеното тримесечно онлайн обучение по специализирани задължителни дисциплини за корабоводители. Обобщените резултати са взети предвид при планирането на новата учебна година.

Ключови думи: дистанционно обучение; онлайн методи на обучение; COVID-19

Благовест Белев, Валери Стоянов

Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“

Дигитални комуникационни умения за професионална реализация на студентите

Резюме. Във всички сфери на социалния и икономическия живот е факт все по-широкото използване на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Доказателство за това са въвеждането на иновативни технологии в различни производствени процеси, предлаганите ефективни електронни услуги за бизнеса и гражданите, управлението чрез използване на облачни изчисления, Big Data и изкуствен интелект, осъществяването на дистанционно обучение, мрежовата свързаност на хората.

Настоящата статия разглежда значимостта на дигиталните умения и необходимостта от притежаване на основни цифрови умения, защото цифровите технологии чрез влиянието върху иновациите, икономическия растеж и пазара на труда променят вида на необходимите дигитални умения на гражданите не само за успешна професионална реализация, но и за участие в обществения живот и поддържане на социални контакти.

В текста са представени данни от емпирично изследване, чийто фокус е върху оперативните и информационните дигитални умения (според класификацията на Ван Дайк), като водеща предпоставка за успешна професионална реализация на обучаваните в системата на висшето образование. Приложеният метод за събиране на данни е анкетно допитване с инструментариум на изследването анкетна карта, конструирана съобразно Европейската рамка за дигитална компетентност на гражданите (DigComp 2.1).

Авторите представят анализ на текущото състояние на дигиталните комуникационни умения сред студенти относно взаимодействие чрез технологии, споделяне на информация и съдържание, използване на онлайн ресурсите с образователна цел и степен на придобити дигитални умения чрез различни образователни дейности. Очертана е необходимостта от тяхното усъвършенстване, дадени са насоки за развитие, които да спомогнат за адаптиране на образователния процес към новите изисквания на дигиталната икономика.

Ключови думи: дигитални умения; комуникация; дигитална трансформация; дигитални компетентности

Славянка Ангелова, Любомира Христова

Югозападен университет „Неофит Рилски“

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПАРАДИГМИ

За необходимостта от мултидисциплинарен подход при преподаването на медицинска етика

Резюме. Настоящата статията поставя въпроси, свързани с начините на преподаване на медицинска етика във висшите медицински училища. Целта е да се докаже предимството на мултидисциплинарния подход, обединяващ теория и практика, философско и научно знание. След направен анализ на опита на страни като САЩ, Великобритания, Канада и др. на различните начини на изучаване на дисциплината се отчитат предимствата на този метод. Отчита се и нормативната уредба в България. Въз основа на този анализ се прави изводът, че обучението по етика трябва за започва като теоретична подготовка в началото на курса, да се развива като част от клиничната практика и да продължава като следдипломно обучение на практикуващите вече медицински специалисти.

Ключови думи: медицинска етика; деонтология; образование; учебни програми по медицинска етика

Веселина Славова

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Professionally Important Qualities of the New-Type Teacher

Abstract. The motivation of the authors is based on the belief that the years of schooling are very important for the young and adolescent person. During this period some very important physiological and psychological changes occur in the personality. It is the time for the formation of personal qualities and moral virtues, social competences, revealing the uniqueness and potential of each person, the development of creativity, initiative and entrepreneurship. The formation of these so valuable to the human personality qualities is highly influenced by the interaction of the students with teachers of a new type. These are teachers possessing a large set of personal and professional qualities dedicated to the mission to devote their lives to educating future generations, producing creators of the human progress.

The article presents the results of the author’s study conducted with students from different educational stages, with students from the pedagogical specialties and with practitioners. The research methods used are: pedagogical study, test, content analysis, correlation analysis, pertinent analysis and range scaling. It was found out that the teacher of the modern times is called upon to carry out his or her professional activity in harmony with the permanently changing world. He is required to be adaptable, creative, a good professional, a creator. He or she cannot fully fulfill his or her professional roles in the new reality unless being led by love for the children with whom he or she interacts professionally or if is not devoted to the profession he or she practices.

Keywords: teacher; professionally qualities of the teacher

Maria Teneva, Zlatka Zhelyazkova

Trakia University