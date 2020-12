СТРАТЕГИИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА

И НАУЧНАТА ПОЛИТИКА

НАУЧНО СПИСАНИЕ

STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE

AND EDUCATION

EDUCATIONAL JOURNAL

ГОДИНА XXVIІI / VOLUME 28, 2020

ANNUAL CONTENTS / ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ

СТРАНИЦИ / PAGES

КНИЖКА 1 / NUMBER 1: 1 – 112

КНИЖКА 2 / NUMBER 2: 113 – 216

КНИЖКА 3 / NUMBER 3: 217 – 328

КНИЖКА 4 / NUMBER 4: 329 – 444

КНИЖКА 5 / NUMBER 5: 445 – 548

КНИЖКА 6 / NUMBER 6: 549 – 668

DISCUSSION / ДИСКУСИОННО

419 – 430: Сливането на висшите училища в България като форма за консолидация [Merger of the Schools of Higher Education in Bulgaria as a Form of Consolidation] / Маргарита Бъчварова /Margarita Bachvarova

EDITORIAL / КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

7 – 8: От главния редактор [From the Editor-in-Chief] / Ирина Колева / Irina Koleva

451 – 452: От главния редактор [From the Editor-in-Chief] / Христо Белоев / Hristo Beloev

EDUCATIONAL ASSESSMENT / ОЦЕНЯВАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

636 – 650: Оценяването по роден език в контекста на националните образователни стратегии [Evaluation in Bulgarian in the Context of National Educational Strategies] / Снежанка Георгиева / Snezhanka Georgieva

EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT /

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

9 – 21: Анализ на участието на България в програма „Хоризонт 2020“ в пери­ода 2014 – 2018 г. [Analysis of the Participation of Bulgaria in “Horizon 2020” Program for the Period 2014 – 2018] / Светла Бонева /

Svetla Boneva

22 – 46: Накъде води този път? Констатации, основани на някои особености на системата на основното и средното образование в България [Where Does This Path Lead to? Findings Based on Certain Particularities of the System of Primary and Secondary Education in Bulgaria] / Милен Велушев /

Milen Velushev

161 – 171: Children’s University Activities as Implementation of the Third Mission of Higher Education Institution / Mariana Petrova, Lyubomira Popova, Dorota Dejniak

172 – 187: Възможности и предизвикателства пред финансирането на качествена наука в ЕС. Ролята на Европейския научноизследователски съвет и участието на България [Opportunities and Challenges for the Financing of Quality Science in the EU. The Role of the European Research Council and the Participation of Bulgaria] / Елена Благоева-Хазърбасанова / Elena Blagoeva-Hazarbassanova

223 – 236: Европейските фондове и финансиране на висшето образование в България [European Funds and Higher Education Funding in Bulgaria] / Иван Желев, Севдалина Христова / Ivan Zhelev, Sevdalina Hristova

237 – 248: European and National Measures in Support of Public-Private Partnerships in Higher Education / Krasimira Valcheva, Alexander Valkov

249 – 260: Contemporary Trends of Professional Training Specialists in the Economic Field at Higher Education Institutions of Poland and Ukraine / Alla Zagorodnya, Nadezhda Chernukha, Mariana Petrova

335 – 364: Образование за устойчиво развитие – социокултурни аспекти и педагогически измерения [Education for Sustainable Development – Socio-Cultural Aspects and Pedagogical Dimensions] / Даниела Димова / Daniela Dimova

365 – 378 The Strategy of Human Rights Study in Education / Balian Anush, Nataliya Seysebayeva, Natalia Efremova, Liliia Danylchenko

EDUCATION IN THE INFORMATION SOCIETY / ОБРАЗОВАНИЕТО В ИНФОРМАЦИОННОТО

ОБЩЕСТВО

188 – 200: Информация, информатизация и образование – проблеми и перспективи [Information, Informatization and Education – Problems and Prospects] / Чавдар Милков / Chavdar Milkov

291 – 306: Знанието като фактор за дигиталната конкурентоспособност на България [Knowledge as a Factor of the Bulgarian Digital Competitiveness] / Мария Марикина / Maria Marikina

307 – 319: Дигитални умения на специалистите в морската индустрия. Тенденции в развитието [Digital Skills of the Marine Industry Specialists. Development Trends] / Йордан Сивков / Yordan Sivkov

481 – 500: Обучението в специалност „Корабоводене“ във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ в условия на COVID-19 [Тhe Education in “Navigation” Specialty at Nikola Vaptsarov Naval Academy in the Terms of COVID-19] / Благовест Белев, Валери Стоянов / Blagovest Belev, Valeri Stoyanov

501 – 518: Дигитални комуникационни умения за професионална реализация на студентите [The Need of Digital Skills for Successful Professional Realization of Students] / Славянка Ангелова, Любомира Христова / Slavyanka Angelova, Lyubomira Hristova

HIGHER EDUCATION / ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

453 – 467: Насърчаване на сътрудничеството между висшите училища и бизнеса [Promoting Cooperation between Higher Education Institutions and Business] /

Добринка Стоянова, Блага Маджурова, Гергана Димитрова, Стефан Райчев / Dobrinka Stoyanova, Blaga Madzhurova, Gergana Dimitrova, Stefan Raychev

468 – 480: Взаимовръзка между качеството на образователния продукт и публичния образ на висшето училище [Quality of Educational Product in Higher Schools and Building the Public Image] / Теофана Димитрова, Велин Станев, Илиана Илиева / Teofana Dimitrova, Velin Stanev, Iliana Ilieva

589 – 605: Higher Education as a Public Good / Yulia Nedelcheva, Miroslav Nedelchev

606 – 613: Стратегия „Хоризонт Европа“ 2021 – 2027 – нова възможност за развитие на научните изследвания [Horizon Europe 2021 – 2027 Strategy –

a New Opportunity for Research Activity] / Радка Иванова / Radka Ivanova

614 – 624: The Purpose of the Subject Physical Education and Sport in the System for Higher Education in Republic of Bulgaria / Petya Hristova

INCLUSIVE EDUCATION / ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

69 – 77: Ethnic Upbringing as a Part of the Ethnic Culture / Sholpankulova Gulnar Kenesbekovna

78 – 93: Развитие и актуални модели на взаимодействието „образователни ин­ституции – семейство“ като мерки за преодоляване на рефлексивни фактори за дискриминация в образованието [Development and Current Models of Interaction „Educational Institutions – Family” as Measures to Take over Reflective Factors for Discrimination in Education] / Лало Каме­нов / Lalo Kamenov

94 – 103: Образователна политика при класическия подход на Жан Пиаже в бъл­гарското приобщаващо образование [Educational Policy in the Classical Jean Piaget’s Approach in Bulgarian Inclusive Education] / Милен Замфи­ров / Milen Zamfirov

201 – 208: Social Status of Disabled People in Russia / Elena G. Pankova, Tatiana V. Soloveva, Dinara A. Bistyaykina, Olga M. Lizina

261 – 272: Inclusive Education in Pre-University Education in Romania a Case Study: The Eduform Project / Roxana Stefanescu

IN MEMORIAM / В ПАМЕТ НА

104 – 105: За светлината, която излъчва… В памет на проф. д.п.н. Асемгул Мал­дажанова [About the Light She Shed… In Memory of Prof. Assemgul Maldazhanova] / Ирина Колева / Irina Koleva

INTERCULTURAL EDUCATION / ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

26 – 35: Post-Graduate Qualification of Teachers in Intercultural Educational Environment / Irina Koleva, Veselin Tepavicharov, Violeta Kotseva, Kremena Yordanova

RESEARCH AND PARADIGMS / НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПАРАДИГМИ

47 – 68: Централно- и източноевропейската онлайн библиотека (CEEOL) като възможност за разпространение и за достъп до научни зна­ния в областта на социалните и хуманитарните науки от и за Централна и Източна Европа [Central and Eastern European Online Library (CEEOL) as Possibility of Dissemination and Access to Scientific Knowledge in the Field of Social and Humanitarian Sciences from and for Central and Eastern Europe] / Детелин Лучев / Detelin Luchev

119 – 135: Наукометричният подход като средство за обективиране на оценката в науката: развитие, възможности и съвременни тенденции [The Scientometric Approach as a Tool for Objectifying the Evaluation in Research: Development, Opportunities and Modern Trends] / Людмила Иванчева / Ludmila Ivancheva

136 – 152: Обществени колекции с музеен профил в българските висши училища: създаване, управление, перспективи [Public Collections with Museum Profile in Bulgarian Higher Education Institutions: Creation, Management, Perspectives] / Вера Бонева / Vera Boneva

153 – 160: Миграция и миграционни процеси [Migration and Migration Processes] /

Веселина Иванова / Veselina Ivanova

273 – 281: Project-Based Learning and Teaching (Moscow Polytech Experience) / Marina Kurbakova

282 – 290: Холистичният подход в обучението на студенти по социална педагогика [The Holistic Approach in Teaching Social Pedagogy Students] / Цвета Делчева / Tzveta Delcheva

379 – 391: Практика, базирана на доказателства, и дистанционно обучение през XXI век – нови перспективи [Evidence-Based Practice and Distance Education in the 21st Century – New Perspectives] / Добринка Георгиева, Мая Чолакова /

Dobrinka Georgieva, Maya Tcholakova

392 – 418: Финансова грамотност и финансово поведение на българските студенти [Financial Literacy and Financial Behavior of Bulgarian Students] / Красимир Маринов / Krasimir Marinov

625 – 635: Нагласи и очаквания за ролята на вътрешните комуникации на фирмата [attitudes and expectations on the internal communications role] /николай кънчев / nikolay kanchev

RESEARCH RESULTS / РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

154 – 177: Action Research in Higher Education Fostering Transition toward a Sustainable Economy: Trainings in Ecopreneurship at Three Bulgarian Universities / Anna Varbanova

519 – 531: За необходимостта от мултидисциплинарен подход при преподаването на медицинска етика [On the Necessity of a Multidisciplinary Approach to the Teaching of Medical Ethics] / Веселина Славова / Veselina Slavova

532 – 541: Professionally Important Qualities of the New-Type Teacher / Maria Teneva, Zlatka Zhelyazkova

555 – 571: „Инкубатор на интегрирани градски образователни мрежи“. За предизвикателствата и поуките на едно практическо изследване [„Incubator of Integrated City-based Educational Networks“. About the Challenges and Lessons Learned of an Action Research Project] / Силвия Николаева / Silvia Nikolaeva

572 – 587: Участие на гражданите във формиране, изпълнение и мониторинг на областни политики за образование [Participation of Citizens in the Formation, Implementation and Monitoring of Regional Education Policies] / Татяна Даскалова / Tatyana Daskalova

REVIEWS AND ANNOTATIONS / РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

320 – 321: Помощни средства и технологии в приобщаващото образование [Assisting Devices and Technologies in Inclusive Education] / Пелагия Терзийска / Pelagia Terziyska

431 – 437: Отзив рецензия на обучителен пакет от помагала в системата на пред-

училищното и училищното образование [Annotation of Training Package of Textbooks in the System of Pre-School and School Education] / Ирина Колева /

Irina Koleva

651 – 656: Нов поглед към историята на висшето икономическо образование в България [A New Look at the History of Higher Education in Economics in Bulgaria] / Margarita Marinova / Маргарита Маринова