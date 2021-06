РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Entrepreneurship and Interdisciplinary Education – Semiotic Aspects

Abstract. Marketing communications, which are part of the entrepreneurship’ discipline, can integrate the most important school disciplines with the help of semiotics.

Several relevant scientific articles and books in the following areas: business education, integrations between different school (educational) disciplines, semiotics and advertising, metaphor, synecdoche, etc. are analyzed in the Literature Review.

The main text of the article studies different examples of corporate style and corporate identity. They are important part of business and entrepreneurship. Admen (artists, designers, etc.) in marketing communications created this corporate style and corporate identity on the basis of various visual metaphors, synecdoche and other stylistic figures.

The authors of textbooks for primary and secondary school and the teachers can integrate the education of native language, foreign languages, literature, art and entrepreneurship with the help of these and other stylistic figures.

Keywords: semiotics; metaphor; integration; mother tongue; foreign language

Prof. Dr. Christo Kaftandjiev

University of Sofia

Dr. Diana Kotova

Mendeleev University of Chemical Technology (Russia)

The Practical Importance of Accounting Education for Future Managers

Abstract. There is an opinion that accounting is a work on the chronological processing of the data of business transactions that have already occurred at the enterprise. Many applicants are not interested in the accounting profession, considering it narrowly focused, boring, and unprestigious. Although, graduates of accounting specialties have applied knowledge and the ability to implement them in their specialty, as accounting is required by all business entities, without exception, from an individual entrepreneur to transnational corporations. Knowledge and skills in accounting disciplines allow graduates to choose a large number of specialties from an accountant to a financial director or an auditor. Thus, the subject of the research is a set of theoretical and methodological issues regarding the importance of accounting knowledge for managers of various levels of enterprise administration. The purpose of the article is a theoretical justification of the methodological aspects of the importance of acquiring accounting competencies by managers of enterprises.

Keywords: knowledge of accounting; analysis and audit; accounting education; accountancy; enterprise management.

Nataliia Radionova, DSc.

Kyiv National University of Technologies and Design – Kyiv (Ukraine)

Dr. Radostina Stoyanova, Assist. Prof.

Institute for Bulgarian Language “Prof. Lyubomir Andreychin”

Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria)

Индивидуални компетенции на преподавателите в процеса на дигитализация във висшето образование

Резюме. В процеса на дигитализация и промяната на образованието в почти дигитално професионалната подготовка на преподавателите във висшите училища е с особена актуалност, обуславяща се със социално и педагогическо значение. Това включва в себе си набор от редица индивидуални компетенции, които преподавателите е необходимо да притежават и развиват. Промените в технологиите и икономическото състояние на България поставят нови изисквания по отношение на уменията и индивидуалните компетенции на преподавателите. Целта на съвременното висше образование е да се съобрази с настоящите и бъдещите нужди на студента, както и да подготви разностранно развита личност, способна на социална адаптация в обществото за началото на професионалната реализация и самоусъвършенстването. Основната цел на настоящата разработка е разработването на модел на индивидуалните компетенции на преподавателите във висшето образование в процеса на дигитализация. Основните изследователски методи, използвани в разработката, са контент анализ, метод на анализ и синтез, интуитивен и систематичен подход.

Ключови думи: дигитализация; компетенции; преподаватели; висше образование

проф. д-р Милена Филипова

Радостина Юлева-Чучулайна

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Онлайн обучението във висшето образование: алтернатива по време на covid-19. Силни и слаби страни

Резюме. В статията се описва онлайн обучението на фона на пандемията COVID-19 в контекста на висшето образование и предизвикателствата, пред които са изправени университетските преподаватели през този период, като се разгледа тяхната готовност за онлайн обучение. Разглеждат се силните и слабите страни на онлайн обучението, както и възможностите на висшето образование да отговори на образователните проблеми, възникващи поради пандемията Covid-19.

Ключови думи: пандемията Covid-19; онлайн обучение; среда за електронно обучение; предизвикателства за онлайн обучение; силни и слаби страни на онлайн обучението

доц. д-р Веселина Р. Иванова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Качество на училищното образование – измерване и значимост

Резюме. През последните десетилетия се провеждат много изследвания, посветени на факторите, определящи икономическия растеж в една държава. Съществуващите теории се основават на различна класификация, концепция и методика на оценяване въздействието на отделните фактори, но според всички тях ключов за постигането на трайно икономическо развитие е човешкият капитал.

Целта на тази статия е да покаже значимостта от това човешкият капитал / качеството на образование в дадена държава да бъдат надеждно и своевременно измервани.

Статията се фокусира върху основните индикатори и методите за измерване на качеството на образованието (показателни параметри за степента на пригодност на човешкия капитал) и техните възможности (както позитивни, така и негативни) за формиране на цялостна и обективна оценка на качеството на образователната система.

Ключови думи: образование; обучение; качество на образованието; индикатори

проф. Албена Вуцова, Антония Балтова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Defining the Components of Student Training for Participation in International Programs

Abstract. The integration of Ukraine into the European and transatlantic community is increasingly becoming more dynamic and vital. Ukrainian scholars, students, and professionals establish new diversified educational, business, cultural, scientific contacts in all spheres of life with European countries and throughout the world, which requires a number of special communication and activities skills. This paper investigates the student training process components, such as language learning, social and cultural skills development, psychological training, and patriotic attitude towards Ukraine abroad for developing a specific course for students. The students of Sumy National Agrarian University were surveyed about the ideal state of completing the international programs, both those who participated in the international programs and those who did not, but could assume the challenges they would encounter. The main problems which related to the participation in the international programs were found to be associated with language proficiency and social and cultural skills (about 45%), psychological and cultural adaptation to the foreign environment (about 25%), as well as the attitude towards Ukraine and the ability to represent oneself abroad adequately (about 30%). Many factors could influence the successful participation in international programs. However, we found clear indications that besides the language acquiring the course on preparing for the international programs should also include the social and cultural, psychological, and patriotic components.

Keywords: international programs; specific training; students; course components

Iryna Liashenko, Assoc. Prof.

Sumy State University (Ukraine)

Аспекти на медийното образование в България

Резюме. Статията разглежда медийното образование и неговото значение за българската образователна система. Представят се някои аспекти в практическото прилагане на научната дисциплина „Медийна педагогика“, както и комуникационният процес, на базата на който се осъществява. Извеждат се основните цели, перспективите и предизвикателства на медийното образование в контекста на дигиталното общество, както и развитието на медийна култура. Медийното образование се очертава като важен фактор в създаването на новите форми на преподаване и комуникация във и извън рамките на образователната система през ХХІ век.

Ключови думи: медийна педагогика; медийна грамотност; медийно образование; дигитална грамотност

Катя Стоянова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

За образователната интеграция и залозите на настоящето

Нунев, Й., 2020. Мониторинг на процесите на приобщаване и образователна интеграция и модели за десегрегация на ромското образование.

Пловдив: Астарта, ISBN 978-954-350-283-7

проф. Гергана Дянкова

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

