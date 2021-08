ОБРАЗОВАНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Клъстерни перспективи за конкурентоспособност на висшите училища

https://doi.org/10.53656/str2021-4-1-clust

Д-р Гергана Димитрова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Резюме. В условия на икономика на знанието и високи нива на конкуренция в глобалното икономическо състезание между нациите приносът на науката и образованието се очертава като основополагащ за техния икономически растеж и конкурентоспособност…

Ниво на иновационна способност на организациите от сектор икт съобразно участието им в индустриални клъстери

Д-р Иван Илчев Ангелов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/str2021-4-2-indust

Резюме. Развитието на иновациите неминуемо дава своето отражение върху способността на организациите да иновират. Намаляването на разходите и повишаването на качеството и предлаганите услуги изисква от организациите постоянна и адекватна адаптация към постоянно изменящата се околна среда…

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Приложение на изследователския подход за развитие на научна грамотност при изучаване химичните процеси в обучението по химия и опазване на околната среда – х клас

Д-р Йорданка Стефанова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/str2021-4-3-chem

Резюме. Научното образование на младите хора ще им позволи да живеят и действат адекватно в общество, повлияното от идеите и ценностите на науката. Затова в центъра на редица образователни системи се поставя акцент върху формиране и развитие на научна грамотност (scientific literacy) у учениците…

ОБРАЗОВАНИЕТО И ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

The Management Of Teaching In Online And Blended Learning Applied In The Project “Modern Competences

Of Academic Teachers – The Key To Modern Higher Education Institutions” – Acronym Mocat

Prof. Roxana Ştefănescu

Dr. Mariana Iatagan, Assoc. Prof.

Dr. Cristian Uta, Assoc. Prof.

Spiru Haret University (Romania)

https://doi.org/10.53656/str2021-4-4-mocat

Abstract. The management of teaching is connected and could be increased by using a wide range of different methods especially when we refer to Online and Blended learning.

In the first part, the paper is aiming at reviewing the literature regarding the concepts and benefits of Online and Blended learning…

ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

Premises For A Multicultural Approach To Education

Dr. Anzhelina Koriakina, Assoc. Prof.,

Prof. Lyudmila Amanbaeva, DSc.

M.K Ammosov North-Eastern Federal University (Russia)

https://doi.org/10.53656/str2021-4-5-multi

Abstract. The goal of education at the present stage is development of a person able to participate in intercultural communication in modern multicultural conditions…

Позитивна психология: проблемни области и формиране на личността

Доц. д-р Стоил Мавродиев, Любомира Димитрова

ЮЗУ „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/str2021-4-6-posit

Резюме. Настоящата статия представя генезиса и основните идеи на позитивната психология. Разкрива се човешката личност, пречупена през призмата на позитивната психология…

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Книга за историята на българското висше инженерно образование

Сгурев, В., Гергов, С., Иванов, Г., 2019. Положителните науки

с приложение към индустрията. История на висшето техническо образование в България. София: Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“,

Изд. „Захарий Стоянов“. ISBN 978-619-245-004-5, ISBN 978-954-09-1387-2.

Доц. Мануш Христов

ВВВУ „Георги Бенковски“

https://doi.org/10.53656/str2021-4-7-book

