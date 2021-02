КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

Чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев

Главен редактор на списание

„Стратегии на образователната и научната политика“

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Актуални тенденции в законодателната уредба на висшето образование в България

Резюме. В настоящата статия се прави нормативен анализ на българското законодателство в сферата на висшето образование в частта на последните законодателни промени. Реформата в областта на висшето образование е процес, стартирал непосредствено след демократичните промени в страната, който обхваща няколко подетапа. Авторите се насочват към изследване на актуалните промени в нормативната уредба, като на база на това се извеждат съвременни тенденции в тази област. От една страна, се изследва вътрешната нормативна уредба, а от друга страна – българските висши училища са разгледани в контекста на хармонизация на вътрешното право с правото на Европейския съюз. Въз основа на направения анализ се правят изводи и обобщения, насочени към практическото прилагане и усъвършенстване на правната регламентация.

Ключови думи: висше образование; висши училища; реформа в управлението на образованието

Андрияна Андреева, Дарина Димитрова

Икономически университет – Варна

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПАРАДИГМИ

Mixed Distant Learning in Pandemic Waves

Abstract. Distance learning is becoming more and more rooted in our life; it will not disappear after the pandemic and occupy a certain large niche in education. Nothing can replace human contact, but we can enhance the remote aspect of learning.

In our study, we use the empirical method; data collection by continuous sampling and factual activity. The theoretical research method is reflected in the subsequent modeling of the flexible trajectory in distance education.

The study has found the following results. The alternating phases of distance learning, live lectures and seminars can be planned so that for the period of live communication you need to put the maximum of theory and practice on those issues that are difficult to solve in distance learning.

To build effective work in an online university, an online platform is needed.

When performing the same type of grammar tasks on an online platform with the aim of assimilating them and further automation, the teacher saves energy for more efficient work in the webinar.

The advantages of online learning compared to traditional classes are that an absent student may later be asked to complete a task that will be automatically verified and tracked.

Taking tests and exams in the online conference mode is easier, easier than it seems if you learn to use its convenient options.

The psychophysics of some students is such that the pressure of the teacher in the class is not the best form of assimilation of the material. Having free access to the task, he can complete it at the most favorable time, at the best pace for himself, to remake it.

The disadvantages of the platform are that uncontrolled work on it can lead to an endless search by students for a collective answer to tasks, tasks, based on intuition and their mechanical execution. Do not overestimate the student’s desire to comprehend knowledge. Control here should be even more serious than in full-time classes.

The reasons for teachers’ complaints about webinars also occur for the following reasons: there was no temporary opportunity to study and even more confidently use all the features of conference applications, there was no way to connect existing developments in the field of distance and e-learning, and the advantages of mobile applications were not actively used.

The results of the study can be applied in a new environment in which teachers and educators are not predictably found with the prospect of an inevitable rooting in later life.

Keywords: distance learning; pandemics; webinars; online conferences; online platform

Marina Kurbakova

Moscow Polytechnic University (Russia)

Модел на обучителен курс за успешно научно публикуване и проблеми на научната комуникация за докторанти и млади учени

Резюме. Ограничаването на фалшивото научно публикуване изисква бъдещите автори, особено докторанти, постдокторанти и млади учени, да бъдат запознати с опасностите, които крият маргиналните и фалшиви списания, и да подхождат с изключително внимание при изпращането на своите ръкописи. В статията са представени проучване, анализ и обобщение на съвременни практики, свързани с опита при разработването на адекватни обучения за формиране на умения за устна и писмена комуникация във висшето образование.

Предложен е проект на университетски обучителен курс за докторанти и млади учени. Обучението е насочено както върху формирането на практически умения за избор на подходящи списания за представяне на научните резултати, така и върху проявите на маргиналното научно публикуване и начините за тяхното избягване чрез решаване на различни казуси. Предложеният курс е апробиран и оценен в рамките на реализирани обучения на магистри, докторанти и млади учени от Факултета по химия и фармация на Софийския университет чрез анкетно проучване. Резултатите доказват неговата полезност и необходимостта от включване на подобни обучения в учебните планове на всички нива на образователните степени в българските университети.

Keywords: PhD course; science communication; predatory scientific publishing

Савина Кирилова, Елена Бояджиева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Образователните права на българката: извоюване и съвременни предизвикателства

Резюме. В статията е очертано мястото на българката в публичното пространство от Възраждането до днес. Ако през възрожденския период жената е ограничена да участва активно в църковния и училищния живот, то тя получава равни с мъжете права в публичната сфера след 1944 г. Изграждането на социализма в България в периода от 1944 г. до 1989 г. се свързва с просвета на целия народ и осигуряване на неограничен достъп на жените до образователната система. След демократичните промени обаче започва обратен процес в развитието на българското образование. „Тоталната криза“, в която изпада българското общество, води до много сериозни дефицити в образователната система и по-ниски показатели в грамотността на населението в сравнение с периода на социализма. Неравенствата по пол в образованието значително намаляват. Българските жени постепенно завладяват училищното пространство и се ангажират по-често от мъжете с образователни каузи. Правото на образование обаче продължава да бъде предизвикателство по отношение на различните социални групи в съвременното българско общество.

Ключови думи: българско образование; полово равноправие; феминизация

Петрана Стойкова

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

Петрана Стойкова

Предпочитания и ориентации на студентите по социална работа към методите и формите на професионалната практика

Резюме. Статията представя резултати от изследване на предпочитанията на студенти по социална работа (n=60) към конкретни методи и форми за практикуване на професията. Използван е концептуален модел, при който измерванията и анализът водят до установяване на две методически ориентации: микро- и макропрактическа ориентация. Според резултатите са направени изводи за профила на интересите на студентите към професионална реализация с определен тип практикуване. Представеният анализ стига до заключението, че обучението по социална работа подготвя професионалисти с профили, съответстващи на реалните потребности в практиката на социалните дейности.

Ключови думи: социална работа; предпочитания на студентите; методи на социалната работа; методически ориентации

Гинка Механджийска

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Methodology of Safety and Quality of Life on the Basis of Noospheric Education System Formation

Abstract. Scientific (scientific and technical) multidisciplinary project activities for the formation of methodology of security and quality of life through the development of the noospheric education system require studying, developing, implementing and testing multivariate models and characteristics of modernized training system for specialists and professionals of a new kind, which are able to confront the global environmental challenges. Such training system provides the implementation of the system administration methodology of multuvariate noosphere-oriented training models (based on the principles of safety and quality of life), retraining, advanced training and training of kindergarden teacher – school teacher – university teacher – mentor – scientist – person engaged in study process. The study takes into account the next principles and approaches: 1) noospheric, qualchoice, futuristic, constructive-problematic, situational-innovative, energetic and goal-oriented, normative-axiological, culturological, system approach, information approach, synergetic, integrated, problem scenario approach, structural-functional, genetic and morphological, socio-cultural approach etc. as the scientific knowledge of the system state and development; 2) integrated methodology functions (critical and expert, criteria and indicative orientation (targeted), analytically relevant such as heuristic, instrumental, technological, predictive, philosophical, creative etc.) aimed at the prediction, remediation and prevention of environmental risks and civilizational development dangers. These functions include educational and research modules of noospherology, the system administration methodology, qualchoice (safety and quality of life), forecasting and modeling positive psycho-emotional development; 3) development of online workshop network to prepare job seekers (holders of educational and academic degrees) out of all stakeholder categories; 4) integration of the multivariate semantics of the higher education institutions and scientific institutions in the fields of ecology, environmental protection and balanced nature management, governance and public administration, pedagogy, contributing to the institutional modernization of cross-border collaboration at the global, regional, national and institutional levels, as well as administrative management of the portability of scientific-methodical and information-analytical network of logistics, based on the system of noospheric education on the principles of autonomy, accessibility, continuity, academic mobility, ethics and integrity, health of the nation in the consortium of universities for the sake of security guarantees and the quality of life in biosocial dimension.

The modern methodological directions of safety and quality of life research are formulated in the global dimension. The current state of the problem is also characterized in the research. The target component of the actualized scientific problem is concretized due to contradictions, methods and means of research. The novelty and structure of the sphere of scientific research are determined. The author’s interpretation presents the definition of “methodology of safety and quality of life on the basis of noosphere education”, highlights the stages of research, proposes a hypothesis of scientific direction, its novelty and provides the conclusions to achieve the benefits of its relevance.

Keywords: noosphere development, safety and quality of life; human ecology; ecological and educational policy; global ecological challenges; socio-ecological comfort of environment

Nataliia Bakhmat

Kamianets-Podіlskyi Ivan Ohiienko National University – Kamianets-Podіlskyi (Ukraine)

Nataliia Ridei, Nataliia Tytova, Vladyslava Liubarets, Oksana Katsero

National Pedagogical Drahomanov University – Kyiv (Ukraine)

Кариерното ориентиране и консултиране и управлението на личната кариера – нови компетентности за педагогическите специалисти

Резюме. В статията са анализирани основни документи от нормативната база на средното образование. Откроена е новата функция на педагогическите специалисти „кариерно ориентиране и консултиране“. Акцентира се върху разработването на професионално портфолио като средство за кариерно развитие. Очертан е проблемът за формирането на компетентности за кариерно ориентиране и консултиране и компетентности за управление на личната кариера. Представени са добри практики в базовата университетска подготовка на педагозите във връзка с формирането на тези компетентности. Те включват актуализиране на учебни планове и програми, въвеждане на нови учебни дисциплини. Формулирани са препоръки и заключения.

Ключови думи: педагогически специалисти; кариерно ориентиране; управление на лична кариера

Валентина Шарланова

Тракийски университет – Стара Загора

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Образование в устойчиво развитие и взаимодействие „дете – среда“

Стоянова, М. (2020). Образование в устойчиво развитие и взаимодействие

„дете – среда“ София: Авангард принт. ISBN 978-954-337-408-3

Юлия Дончева

Русенски университет „Ангел Кънчев“

