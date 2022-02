КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Проблеми при обучението в дигитална среда за преподавателите във висшето образование

Проф. Милена Филипова, Радостина Юлева-Чучулайна

Югозападен университет „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/str2022-1-1-prob

Резюме. Генерираните промени от настоящата епидемична обстановка, свързана с COVID-19, във висшето образование са значителни.

Предизвикателства пред стратегическото управление на висшето образование в България в новото десетилетие (Национална карта на висшето образование)

Д-р Искра Милева

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

https://doi.org/10.53656/str2022-1-2-chal

Резюме. В научната статия са представени най-новите европейски стратегически документи и най-актуалните национални решения, които имат отношение към висшето образование и науката в контекста на предизвикателствата на десетилетието…

The Current State, Problems and Prospects of Master’s Degree Programs in Speech-Language Pathology in Russia

Dr. Anna A. Almazova, Prof. Yulia O. Filatova, Irina V. Novitskaia

Moscow Pedagogical State University (Russia)

https://doi.org/10.53656/str2022-1-3-cur

Abstract. The article discusses the current state, problems and prospects of Master’s degree programs in speech-language pathology in Russia. Authors

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПАРАДИГМИ

Надеждни инструменти при оценка на училищен уелнес (wellness) в начален етап на основната образователна степен

Д-р Даринка Игнатова

Департамент за информация и усъвършенстване на учители

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/str2022-1-4-rel

Резюме. Цел на проучването е да се установи и оцени наличието на предучилищен уелнес (Wellness) в тази образователна степен чрез прилагане на обективни и надеждни инструменти за неговото оценяване и/или съпоставяне.

Swimming as Prevention of Harmful Effects of Modern Technologies

Prof. Boryana Tumanova

University of Sofia (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/str2022-1-5-swi

Abstract. Worrying is the fact that there is a deficit for educational information on health and the role of physical activity for improvining it. Scientists have long found that one of the most risk factors for human health is the lack of physical activity…

ОБРАЗОВАНИЕТО В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

Дигиталната интеракция преподавател – студент в онлайн обучението в медицинските университети

Д-р Миглена Търновска, д-р Румяна Стоянова

Медицински университет – Пловдив

Доц. Боряна Парашкевова, проф. Юлияна Маринова

Тракийски университет – Стара Загора

https://doi.org/10.53656/str2022-1-6-dig

Резюме. Медицинското образование бележи значим етап в своето развитие, силно повлиян от глобалната пандемия COVID-19…

