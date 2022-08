НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПАРАДИГМИ

Редизайн на обучението по икономика за създаване на гъвкава и адаптивна учебна среда

Петя Иванова

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов

Милена Филипова

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

https://doi.org/10.53656/str2022-4-1-red

Резюме. Статията се състои от три основни части. В първата част е поставена рамката на изследователското търсене и са аргументирани актуалността и значимостта му…

Управленски подходи в областта на културата

https://doi.org/10.53656/str2022-4-2-man

Проф. д.н. Иван Кабаков

Сoфийски университет „Св. Kлимент Охридски“

Резюме. В статията са представени различни подходи във връзка с анализа на конкретни случаи от управлението на културата и наследството, които са използвани както за идентифициране на отличителните характеристики на управленските подходи, така и при интегрирането им в търсене на синергия…

Реторика и управление на комуникационните кризи в образованието в периода 2020 – 2021 г.

https://doi.org/10.53656/str2022-4-3-rhe

Гл. ас. д-р Яна Събева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме. Пандемията постави всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот пред сериозни и непознати до момента предизвикателства…

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Успеваемост на студентите от Националната спортна академия „Васил Левски“ в условията на Covid -19 пандемията

https://doi.org/10.53656/str2022-4-4-suc

Проф. Огнян Миладинов,

гл. ас. Милена Кулева,

доц. Михаил Кончев

Национална спортна академия „Васил Левски“

Резюме. Статията е насочена към изследване успеваемостта на студентите от НСА „Васил Левски“ в периода на дистанционно провеждане на семестриални изпити в условията на пандемията COVID-19. Направено е сравнение на средните стойности на оценките от изпитите между периоди на присъствено и периоди на дистанционно провеждане на изпити…

Приложение на конструктивисткия подход за развитие на ключови компетентности в обучението по химия и опазване на околната среда (IX клас)

https://doi.org/10.53656/str2022-4-5-app

Йорданка Стефанова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Петя Герасимова

СУ „Черноризец Храбър“ – Пловдив

Резюме. В тази статия е представен опит за организиране на обучение, основано на конструктивисткия подход при изучаване на конкретно учебно съдържание от учебната програма по химия и опазване на околната среда в IX клас с цел развитие на ключови компетентности…

Benchmarking of Dynamics to Development of Speed and Power

Characteristics

https://doi.org/10.53656/str2022-4-6-ben

Assist. Prof. Dr. Darinka Ignatova

Department for Information and In-Service Training of Teachers –University of Sofia

Assoc. Prof. Dr. Alexander Iliev

Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences

Abstract. The aim of the study was to examine the development of speed and strength dynamics of motor characteristics in 15-16-year-old volleyball players in five training sessions per week for a period of one year and the application of objective tools for its assessment differences in motor potential between the beginning of the study period and one year later…

Diagnosis as a Tool for Monitoring the Effectiveness of Addiction

Prevention in Adolescents

https://doi.org/10.53656/str2022-4-7-dia

Prof. O.A. Selivanova

Tyumen State University

Assoc. Prof. N.V. Bystrova, Assoc. Prof. I.I. Derecha,

Assoc. Prof. T.S. Mamontova, Assoc. Prof. O.V. Panfilova

P. P. Ershov Ishim Pedagogical Institute

(branch) of Tyumen State University

Abstract. The article presents the results of analytic-diagnostic work which was carried out on the basis of the educational institutions of Tyumen region with 250 respondents (aged 14 – 17 years old) in order to reveal the structural and content features of resistance as predictors of its development…

