РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Правото на избор в живота на децата в Република България

Проф. д.п.н. Сийка Чавдарова-Костова,

гл. ас. д-р Даниела Рачева,

ас. Екатерина Томова,

доц. д-р Росица Симеонова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/str2022-5-1-the

Резюме. В статията са представени резултати от емпирично изследване на правото на избор на децата в Република България…

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПАРАДИГМИ

Methodological Preparation and Pedagogical Mastery in the Process of Strategic Management Teaching

Assoc. Prof. Elitsa Petrova

Vasil Levski National Military University – Veliko Tarnovo (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/str2022-5-2-met

Abstract. The strategic security environment is characterized by high dynamism and growing unpredictability, and it is obvious that every member of society needs to be able to understand strategic problems, both individually and supranationally, and to be able to make informed strategic decisions that will ensure the achievement of certain education goal – the transfer of knowledge between adolescents and older generations…

Sustainable Professional Development Through Coaching: Benefits for Teachers and Learners

Assoc. Prof. Irina Ivanova, Assoc. Prof. Penka Kozhuharova,

Prof. Rumyana Todorova

Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/str2022-5-3-sus

Abstract. Rapid changes in society and education, and the demand for high professional standards as a prerequisite for successful student learning, necessitate a constant update of teachers’ professional knowledge and skills…

Стратегии за управлението на качеството на образование

Проф. Снежанка Д. Георгиева

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

https://doi.org/10.53656/str2022-5-4-str

Резюме. Качеството на образование е основна цел на политиките на различните нива на управление – национално, регионално, местно и институционално…

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Self-Assessment – a Component of the Competence-Based Training in the Profession “Applied Programmer”

Assoc. Prof. Ivaylo Staribratov,

Muharem Mollov, Rosen Valchev

Plovdiv University “Paisii Hilendarski” (Bulgaria)

Petar Petrov

“Prof. Assen Zlatarov” Burgas University (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/str2022-5-5-sel

Abstract. The article discusses the idea of competency-based education (CBE), which is increasingly used to improve training for the modern knowledge-based economy…

Формиране на модел за иновативни стратегии на университетите в България

Д-р Радостина Юлева-Чучулайна

Югозападен университет „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/str2022-5-6-for

Резюме. В условията на промяната и несигурност за университетите е от значение да идентифицират, инвестират и подкрепят своята визия за иновации в обучението, преподаването и оценяването по такъв начин, че да се адаптират към неизвестното…

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Един съвременен поглед към природата в предучилищното образование

Доц. д-р Светлана Ангелова

Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“

https://doi.org/10.53656/str2022-5-7-nat

