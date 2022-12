ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Organization of an Inclusive Educational Environment for the Students with Special Needs

Prof. Halyna Bilavych

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University – Ivano-Frankivsk (Ukraine)

Prof. Nataliia Bakhmat

Kamianets-Podіlskyi Ivan Ohiienko National University – Kamianets-Podіlskyi (Ukraine)

Prof. Tetyana Pantiuk, Prof. Mykola Pantiuk

Drogobych State Pedagogical University of Ivan Franko – Drogobych (Ukraine)

Prof. Borys Savchuk

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University – Ivano-Frankivsk (Ukraine)

https://doi.org/10.53656/str2022-6-1-org

Abstract. The article analyzes the communicative activity of those students who have difficulties in mental development, as a condition for organizing an educational environment for children with special needs. It was concluded that the inability to communicate with school peers, teachers, and adults affects the organization of an inclusive educational environment (hereinafter – IES) for children with special educational needs (hereinafter – SEN)…

ОБРАЗОВАНИЕТО В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

Дигитализация на образованието в България: състояние и общи тенденции

Д-р Теодора Върбанова,

проф. д-р Албена Вуцова,

доц. д-р Николай Нетов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/str2022-6-2-dig

Резюме. Ускореното въвеждане на информационните и комуникационните технологии във всички области на общественото развитие налага задълбочени проучвания на ефектите му както на национално, така и на глобално ниво…

Български информационен консорциум. Двадесет години библиотечна кооперация

Надя Терзиева

Председател на Управителния съвет на Българския информационен консорциум,

директор на Центъра за книгата – Нов български университет

https://doi.org/10.53656/str2022-6-3-bul

Резюме. Статията представя развитието на концепцията за библиотечна кооперация в света и в България, от възникването ѝ до днес…

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПАРАДИГМИ

Многоликата компетентност – природа и институционално присъствие в държавната администрация

Гл. ас. д-р Даниела Кръстева

Университет за национално и световно стопанство

https://doi.org/10.53656/str2022-6-4-mul

Резюме. Компетентностният подход е сърцевина на управлението на човешките ресурси в държавната администрация…

Скрининг на зрението – профилактика и елемент от практиката на студенти и обучението на ученици

Руска Драганова-Христова,

д-р Славена Стойкова,

доц. д-р Снежана Йорданова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/str2022-6-5-vis

Резюме. Изследването представя организирането и провеждането на скрининг на зрението в Основно училище ОУ „Бачо Киро“ – Велико Търново…

ХРОНИКА

Граждански активизъм и човешки права в полето на съвременната история

Гл. ас. д-р Албена Симова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/str2022-6-6-civ

