СТРАТЕГИИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА

И НАУЧНАТА ПОЛИТИКА

НАУЧНО СПИСАНИЕ

STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE

AND EDUCATION

EDUCATIONAL JOURNAL

ГОДИНА XXX / VOLUME 30, 2022

ANNUAL CONTENTS / ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ

СТРАНИЦИ / PAGES

КНИЖКА 1 / NUMBER 1: 1 – 108

КНИЖКА 2 / NUMBER 2: 109 – 220

КНИЖКА 3 / NUMBER 3: 221 – 332

КНИЖКА 4 / NUMBER 4: 333 – 440

КНИЖКА 5 / NUMBER 5: 441 – 552

КНИЖКА 6 / NUMBER 6: 553 – 668

EDITORIAL / КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

7 – 8: От главния редактор [From the Editor-in-Chief] / Христо Белоев / Hristo Beloev

EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT /

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

303 – 312: Образование за устойчиво развитие – практико-приложни аспекти [Education for Sustainable Development – Practical-Apply Aspects] / Златка Ваклева, Тоня Георгиева / Zlatka Vakleva, Tonya Georgieva

313 – 324: Политики в образованието по туризъм, компетенции и стимули за развитие [Tourism Education Policies, Competencies and Development Incentives] / Минчо Полименов / Mincho Polimenov

512 – 525: Self-Assessment – a Component of the Competence-Based Training in the Profession “Applied Programmer” / Ivaylo Staribratov, Muharem Mollov, Rosen Valchev, Petar Petrov

526 – 540: Формиране на модел за иновативни стратегии на университетите в България [Forming a Model for Innovative Strategies of Universities in Bulgaria] / Радостина Юлева-Чучулайна / Radostina Yuleva-Chuchulayna

EDUCATION IN THE INFORMATION SOCIETY /

ОБРАЗОВАНИЕТО В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

90 – 100: Дигиталната интеракция преподавател – студент в онлайн обучението в медицинските университети [Digital Teacher – Student Interaction in Online Training at Medical Universities] / Миглена Търновска, Румяна Стоянова, Боряна Парашкевова, Юлияна Маринова /

Miglena Tarnovska, Rumyana Stoyanova, Boryana Parashkevova, Juliana Marinova

577 – 599: Дигитализация на образованието в България: състояние и общи тенденции [Digitization of the Education in Bulgaria: State and General Trends] / Теодора Върбанова, Албена Вуцова, Николай Нетов / Teodora Varbanova, Nikolay Netov, Albena Vutsova

600 – 626: Български информационен консорциум. Двадесет години библиотечна кооперация [Bulgarin Information Consortium. Twenty Years of Library Cooperation] / Надя Терзиева / Nadya Terzieva

EVENT / ХРОНИКА

211 – 212: Пролетна конференция на Съюза на математиците в България [Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians] /

Албена Симова / Albena Simova

655 – 655: Граждански активизъм и човешки права в полето на съвременната история [Civil Activism and Human Rights in the Field of Modern History] / Албена Симова / Albena Simova

INCLUSIVE EDUCATION / ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

559 – 576: Organization of an Inclusive Educational Environment for the Students with Special Needs / Halyna Bilavych, Nataliia Bakhmat, Tetyana Pantiuk, Mykola Pantiuk, Borys Savchuk

RESEARCH RESULTS / РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

9 – 31: Проблеми при обучението в дигитална среда за преподавателите във висшето образование [Problems in Digital Learning for Higher Education Teachers] / Милена Филипова, Радостина Юлева-Чучулайна / Milena Filipova, Radostina Yuleva-Chuchulayna

32 – 58: Предизвикателства пред стратегическото управление на висшето образование в България в новото десетилетие (Национална карта на висшето образование) [Challenges Lying Ahead of Strategic Governance of Higher Education in Bulgaria in the New Decade (National Map of Higher Education)] / Искра Милева / Iskra Mileva

115 – 129: Предизвикателства пред образованието в България през призмата на пазара на труда в контекста на влиянието на епидемичната обстановка, свързана с COVID-19 [Challenges for Education in Bulgaria through the Prism of the Labor Market in the Context of the Influence of the Epidemiological Situation Related to COVID-19] / Добринка Стоянова, Блага Маджурова, Стефан Райчев / Dobrinka Stoyanova, Blaga Madzhurova, Stefan Raychev

130 – 146: Проучване възприятията на студенти педагози за качеството на онлайн курсове по време на пандемията COVID-19 [A Study of the Pedagogy Students’ Perceptions toward Online Courses’ Quality during the COVID-19 Pandemic] / Светлана Ангелова, Евгения Тополска / Svetlana Angelova, Evgeniya Topolska

147 – 164: Preparation of Primary School Teachers for Communicative and Rhetorical Activity in School in the Context of their Practical Training / Halyna Bilavych, Nataliia Bakhmat, Tetyana Pantyuk, Mykola Pantyuk, Borys Savchuk

273 – 284: Публичното разбиране на науката в мрежовия свят [Public Understanding of Science in the Network World] / Светломир Здравков, Мартин Й. Иванов, Петя Климентова / Svetlomir Zdravkov, Martin Y. Ivanov, Petya Klimentova

285 – 302: Взаимоотношения между очакванията за треньорска ефективност, емоционална интелигентност и лидерски стилове при треньори по футбол в България [Correlation between Coaching Efficacy, Emotional Intelligence and Leadership Style among Bulgarian Football Coaches] / Татяна Янчева, Ганчо Проданов / Tatiana Iancheva, Gancho Prodanov

384 – 396: Успеваемост на студентите от Националната спортна академия „Васил Левски“ в условията на COVID-19 пандемията [Success Rate of the Students of National Sports Academy “Vassil Levski” in the Conditions of the COVID-19 Pandemic] / Огнян Миладинов, Милена Кулева, Михаил Кончев / Ognyan Miladinov, Milena Kuleva, Mihail Konchev

397 – 410: Приложение на конструктивисткия подход за развитие на ключови компетентности в обучението по химия и опазване на околната среда (IX клас) [Application of the Constructivist Approach for the Development of Key Competences in Teaching Chemistry and Environmental Protection (IX Grade)] / Йорданка Стефанова,

Петя Герасимова / Yordanka Stefanova, Petya Gerasimova

411 – 421: Benchmarking for Development of Speed and Power Characteristics / Darinka Ignatova, Alexander Iliev

422 – 432: Diagnosis as a Tool for Monitoring the Effectiveness of Addiction Prevention in Adolescents / O.A. Selivanova, N.V. Bystrova, I.I. Derecha, T.S. Mamontova, O.V. Panfilova

447 – 469: Правото на избор в живота на децата в Република България

[The Right to Choose in Children`s Lives in the Republic of Bulgaria] /

Сийка Чавдарова-Костова, Даниела Рачева, Екатерина Томова, Росица Симеонова / Siyka Chavdarova-Kostova, Daniela Racheva, Ekaterina Tomova, Rossitsa Simeonova

RESEARCH AND PARADIGMS /

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПАРАДИГМИ

59 – 69: The Current State, Problems and Prospects of Master’s Degree Programs in Speech-Language Pathology in Russia / Anna A. Almazova, Yulia O. Filatova, Irina V. Novitskaia

70 – 81: Надеждни инструменти при оценка на училищен уелнес (Wellness) в начален етап на основната образователна степен [Reliable Instruments in the Assessment of Schoolar Wellness in the Primary Educational Level] / Даринка Игнатова / Darinka Ignatova

82 – 89: Swimming as Prevention of Harmful Effects of Modern Technologies / Boryana Tumanova

165 – 175: Не(до)разгърнатият образователен потенциал на българските художествени музеи [Not (Sufficiently) Developed Educational Potential of Bulgarian Art Museums] / Вера Бонева / Vera Boneva

176 – 186: Изследване нагласите на учителите за използване на ситуационни методи в работата им [Study of Teachers’ Attitudes to the Use of Situational Methods in their Work] / Маргарита Пенева / Margarita Peneva

187 – 199: Explaining the Components of Reflective Thinking Based on Fuzzy Topsis Analysis / Fateme Moradi, Lida Mousavi, Sedigheh Hosseini

200 – 210: Нагласи, очаквания и интереси сред студенти за образование

и кариерно развитие в социалнопедагогическата сфера [Attitudes, Expectations and Interests among Students for Education and Career Development in the Sphere of Social Pedagogy] / Александър Ранев, Красимир Костов / Aleksandar Ranev, Krasimir Kostov

227 – 243: По някои въпроси за академичната глобализация и синергията

в научните изследвания [On Some Questions of Academic Globalization and Synergy in Scientific Research] Андрияна Андреева, Галина Йолова-Паскалева /Andriyana Andreeva, Galina Yolova-Paskaleva

244 – 257: Образованието като ключов фактор за намаляване на бедността [Education as a Key Factor for Poverty Reduction] / Ралица Велева / Ralitsa Veleva

258 – 272: Преподаване на ключови термини по гражданско образование на базата на предходен опит и езикови интуиции на учениците [Teaching Key Terms in Civic Education Based on Students’ Previous Experience and Language Intuitions] / Елена Цветкова / Elena Tzvetkova

339 – 352: Редизайн на обучението по икономика за създаване на гъвкава и адаптивна учебна среда [Redesign of Economics Education for Creating a Flexible and Adaptive Learning Environment] / Петя Иванова, Милена Филипова / Petya Ivanova, Milena Filipova

353 – 368: Управленски подходи в областта на културата [Management Approaches in the Field of Culture] / Иван Кабаков / Ivan Кabaкov

369 – 383: Реторика и управление на комуникационните кризи в образованието в периода 2020 – 2021 г. [Rhetoric and Management of Communication Crises in Education in the Period 2020 – 2021] / Яна Събева / Yana Sabeva

470 – 479: Methodological Preparation and Pedagogical Mastery in the Process of Strategic Management Teaching / Elitza Petrova

480 – 499: Sustainable Professional Development through Coaching: Benefits for Teachers and Learners / Irina Ivanova, Penka Kozhuharova, Rumyana Todorova

500 – 511: Стратегии за управлението на качеството на образование [Strategies for Education Quality Management] / Снежанка Д. Георгиева / Snezhanka D. Georgieva

627 – 641: Многоликата компетентност – природа и институционално присъствие в държавната администрация [Multiple Competence – Nature and Institutional Presence in Public Administration] / Даниела Кръстева / Daniela Krasteva

642 – 654: Скрининг на зрението – профилактика и елемент от практиката на студенти и обучението на ученици [Vision Screening – Prevention and Element of Student Practice and Pupils Learning] / Руска Драганова-Христова, Славена Стойкова, Снежана Йорданова / Ruska Draganova-Hristova, Slavena Stoykova, Snejana Iordanova

REVIEWS AND ANNOTATIONS / РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

541 – 544: Един съвременен поглед към природата в предучилищното образование [Nature in Pre-School Education – Innovation and Reflection] / Светлана Ангелова / Svetlana Angelova