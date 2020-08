ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Образование за устойчиво развитие – социокултурни аспекти и педагогически измерения

Резюме. „Образование за устойчиво развитие“ идва, за да рестартира и обнови базисни педагогически концепции за екологично образование и възпитание. То е общоприето в глобален план, а съществуващите съпътстващи понятия само го уточняват, като акцентират върху многопосочните му и еднакво същностни аспекти. В настоящата статия поставяме три основни акцента – културологичен, концептуално-понятиен и образователен. Извеждаме на преден план синергетичния подход за разбирането на проблемите и техните възможни решения. Педагогическите измерения на концепцията са осмислени в целеви, съдържателен и процесуален план. Това според нас създава основата са успешно обосноваване на конкретен дизайн на обучението в разнообразни обучителни събития.

Ключови думи: устойчиво развитие; екологично образование

Даниела Димова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

The Strategy of Human Rights Study in Education

Abstract. Building strategies in the field of the contemporary human rights study is based exclusively on the above-mentioned doctrinal-normative and social-ideological approaches forming the foundation of the constitutional law of the democratic countries in the sphere of the human rights outlining, understanding, recognition and employment. But of special importance there is the author’s approach to the realization of the human rights study performed by the representatives of the human population’s young generation in the framework of the humanitarian education in the academic sphere. They live in the new conditions of the further advance of the globalization’s global tendencies, which is connected with the human rights phenomenology and its strategic role and importance in the human society’s existence and stable functioning.

Keywords: human rights; strategy; phenomenology; academic sphere; globalization; constitutional law

Anush Balian

National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Nataliya Seysebayeva

Zaporizhzhya National University – Zaporizhzhia (Ukraine)

Natalia Efremova

National University ”Odessa Law Academy” – Odessa (Ukraine)

Liliia Danylchenko

National Medical University – Odessa (Ukraine)

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПАРАДИГМИ

Практика, базирана на доказателства, и дистанционно обучение през XXI век – нови перспективи

Резюме. В условията на технологизиране и модернизиране на висшето образование през XXI век парадигмата на обучение в магистърска степен при специалности като „Езиково-говорна патология“ (ЕГП) и „Социална работа“ (СР) изисква решителна и належаща промяна. Развитието на информационните технологии налага преразглеждане и нов прочит на изготвянето на учебни програми за дистанционно обучение (ДО) при тези специалности. Неоспорим факт е, че т.нар. обединени здравни професии, сред които са ЕГП и СР, следва да развиват знания, умения и компетенции у студентите магистри като част от университетското им образование. Статията представя теоретичен обзор и последващ анализ на съществуващата парадигма в редица държави, като обръща внимание на ролята на практика, базирана на доказателства (ПБД), при осъществяване на дистанционно обучение (ДО) в магистърска степен.

Ключови думи: дистанционно обучение; висше образование; логопедия; социална работа

Добринка Георгиева, Мая Чолакова

Югозападен университет „Неофит Рилски“

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Финансова грамотност и финансово поведение на българските студенти

Резюме. Участието на индивидите в икономическия и обществения живот зависи и от способността им да разбират базисни финансови концепции. Знанията и уменията за управление на личните финанси стават все по-важни под влияние на множество тенденции, като особено актуален е проблемът за финансовата грамотност на младите хора. Статията представя резултатите от емпирично проучване на финансовата грамотност на български студенти. Резултатите от проучването разкриват въздействие на редица променливи, като пол, доход, специалност, образователна степен и т.н., върху равнището на финансова грамотност на студентите, както и влияние на финансовата грамотност върху финансовото поведение, намиращо израз в решенията на студентите за наличие на бюджет и контрола върху него, за наличие на сума за спешни случаи, за действия при намаляване на дохода, за спестяването за пенсиониране, и т.н.

Ключови думи: финансова грамотност; финансово поведение; лични финанси; емпирично проучване; студенти

Красимир Маринов

Университет за национално и световно стопанство

Сливането на висшите училища в България като форма за консолидация

Резюме. В статията се разглеждат проблемите за оптимизация на висшето образование по пътя на консолидация на висшите училища с цел повишаване качеството на образование и възможността за утвърждаването им като конкурентни образователни институции. Основните научни резултати се отнасят до обобщаване на правните способи за сътрудничество между тях, сравнително проучване на утвърдените модели в световен мащаб и анализ на сливането като подразновидност на преобразуването. Авторът обосновава тезата, че същинското консолидиране е свързано с промяна на правосубектността на висшите училища чрез сливане и/или вливане. Обект на научен анализ е правният режим на преобразуването, регламентиран в Закона за висшето образование.

Ключови думи: консолидация; висше образование; реформа; сливане

Маргарита Бъчварова

Икономически университет – Варна

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Отзив рецензия на обучителен пакет от помагала в системата на пред­училищното и училищното образование

Ирина Колева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“